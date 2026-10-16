María Pelluz y Paula García Nieto ganan el premio de Cómic y Artes Plásticas del CreaMurcia 2026

María Pelluz Hernández y Paula García Nieto, ganadoras del premio de Cómic y Artes Plásticas del XXXIV Certamen Municipal de Creación Artística CreaMurcia 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

María Pelluz Hernández y Paula García Nieto han resultado ganadoras del premio de Cómic y Artes Plásticas, respectivamente, del XXXIV Certamen Municipal de Creación Artística CreaMurcia 2026, según ha informado el Ayuntamiento.

El fallo del jurado se dio a conocer este jueves por la noche en el Centro Cultural Puertas de Castilla, durante la inauguración de las exposiciones con las obras seleccionadas en ambas disciplinas.

En la categoría de Cómic, el primer premio, dotado de 2.000 euros, ha recaído en 'Un ramo de rosas y una margarita', de María Pelluz Hernández.

Los accésits, premiados con 500 euros cada uno, han sido para 'Donde habita el recuerdo', de Cristian Ayllón Fernández, y 'Donde duermen las lágrimas', de Celia Mirete Moreno.

El jurado ha concedido también menciones a 'A mis queridos soldados', de Daniel Martín Cegarra, y 'Los animales no hablan...', de Pablo Ferrer Ibáñez.

Respecto a las categoría de Artes Plásticas, el primer premio, también dotado con 2.000 euros, ha sido para 'El umbral de la materia', de Paula García Nieto.

Los tres accésits, premiados con 500 euros cada uno, han distinguido las obras 'Volver', de Virginia Pérez Nieto; 'Paraíso mediterráneo', de Sofía Sánchez Jiménez; y 'Underground', de Isabel Núñez Penalva. La mención ha recaído en 'S/T (030426)', de Marc Mateos Monteagudo.

El jurado de Cómic ha estado presidido por Leticia Albacete Maza y ha contado con Sonia Matas Salas, Ana Galvañ Quiles y Salvador Espín Bernabé.

Por su parte, en Artes Plásticas, el jurado también ha estado presidido por Leticia Albacete Maza y ha contado con Eva Poyato Aledo, María Carmen Navarrete Giménez y Pedro Alberto Medina Reinón.

Las exposiciones de ambas categorías pueden visitarse en el Centro Cultural Puertas de Castilla, donde se muestran las propuestas seleccionadas en esta edición del certamen municipal hasta el 12 de noviembre.