Marín (Podemos), a López Miras: "sus amenazas no me impresionan nada, ni a mí ni a nadie de mi partido"

CARTAGENA (MURCIA), 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en la Asamblea, María Marín, ha pedido al presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, que no le "amenace" ni le vuelva a "levantar la voz gritándole" en la tribuna de la Asamblea Regional. "Si usted no tiene la educación suficiente y no le han enseñado a comportarse, vuelva a la escuela, porque sus formas, sus gritos, sus aspavientos y nerviosismos indican que vamos por muy buen camino", ha aseverado.

En el turno de réplica de la segunda jornada del Debate del Estado de la Región y al decir que "nos meterían en la cárcel y nos quemarían", Marín ha sido reconvenida por el presidente de la Asamblea en funciones, Miguel Ángel Miralles, quien ha considerado sus declaraciones una "falta de respeto" y le ha pedido que se abstenga de hacer comentarios "exagerados".

"Estoy en uso de mi palabra y expreso las ideas que me parecen convenientes", ha defendido Marín, quien ha señalado que no es "ninguna falta de respeto". "A mí me han llamado etarra y amiga de asesinos en esta tribuna y usted no ha dicho ni media, señor presidente", ha aseverado. "Es mi derecho, en el uso de mi palabra, decir lo que estime oportuno representando a los más de 36.000 murcianos y murcianas en esta tribuna", ha aseverado Marín.

"Si fuera por ustedes, a muchas mujeres, incluso, volverían a quemarnos en las hogueras", ha insistido Marín, quien ha señalado que "mientras quede algún rastro de democracia en esta Región de Murcia, a pesar de ustedes, del PP, puede usted quedarse ahí sentado y tomarse una tila si no le gusta lo que escucha, porque a mí no me pagan para que le guste a usted lo que digo, sino para servir a la ciudadanía de la Región a la que represento".

Ha reprochado que "siempre hubo clases" y en la Región "hay dos clases muy claras: por un lado el caciquismo de la Región y sus amigos y, al otro, el resto de los mortales". Así, ha señalado que "trabajamos y pagamos impuestos en esta Región pero, cada vez, la ciudadanía de esta Región tiene menos derechos". Enfrente, critica que hay una "casta" que se cree "con derecho a todo", como "robar vacunas a los más débiles; o a saltarse las normas Covid acordadas en el Comité Interterritorial de Salud".

"Hay quien nace con estrella y otros estrellados", según Marín, quien ha asegurado que "frente al cortijo siempre va a estar Podemos". Ha dicho a López Miras que sus "amenazas" no le "impresionan nada", ni a ella ni "a nadie" de su partido. "Sus aspavientos y sus lágrimas de cocodrilo, aún menos", según Marín.

"Lecciones del PP, ninguna; lecciones del partido más corrupto de Europa, ninguna; lecciones del partido de la Kitchen, que hasta los jueces están absolutamente escandalizados, ninguna", según Marín, quien recuerda que "llevamos dos días escuchando a López Miras "dando lecciones sobre el respeto a la ley y sobre los indultos".

A pesar de que no quería "entrar en ese debate" porque la prioridad para Podemos son "los murcianos y las murcianas, no los catalanes y los indultos", ha criticado que López Miras insiste con este tema. Pues bien, ha señalado que "lecciones del PP, que indultó a 155 condenados por corrupción bajo los gobiernos de Aznar y Rajoy, ninguna".

Tampoco ha amditido "lecciones" del PP "que indultó a Vera, Barrionuevo y a la cúpula de los Gal"; ni del PP "que concedió el indulto a los condenados por el caso Filesa, el mayor escándalo de financiación ilegal de España antes del caso Gürtel; o del PP que indultó a los responsables de falsear la identidad de los militares fallecidos en el accidente del Yacolev 42".

"Usted poco puede decir del respeto a la ley, y desde su partido tampoco, y en materia de indultos: cero patatero", según Marín.

TRASVASE TAJO-SEGURA

Ha criticado que el trasvase Tajo-Segura es el otro "tema estrella" en el discurso de López Miras. "Les viene a ustedes de perlas para poder dividir a la gente de esta tierra, entre los pro y antimurcianos", según Marín.

Sin embargo, ha trasladado a López Miras que con Podemos "ha pinchado en hueso" porque la formación morada apoya el trasvase, pero "sostenible" y "no barra libre para la agroindustria contaminante". De hecho, ha defendido que Podemos es el "único partido" que dice "lo mismo" sobre el agua en todas las comunidades autónomas de España.

De hecho, le ha recordado que el PP de Castilla-La Mancha, en diciembre de 2020, firmó con PSOE y Cs en Toledo "un pacto que proponía acotar el trasvase". De hecho, ha criticado que el PP "promete a cada uno lo que quiere oír y nos lleva a una guerra del agua para no hablar, una vez más, de los problemas reales de la gente".

Y los problemas reales, a su juicio, "son los que causan cuatro terratenientes que explotan en la Región más de 9.600 hectáreas de regadíos ilegales, robando recursos hídricos que pertenecen a los agricultores que sí hacen las cosas bien". Así, le pregunta "por qué no se ha revertido ni una hectárea de regadío ilegal" y "qué poder tienen" sobre el propio López Miras.

"¿Por qué dejamos morir nuestro turismo a manos de cuatro terratenientes que se están cargando todo nuestro medio ambiente", según Marín, quien lamenta que, con el Mar Menor, "han arruinado el futuro de toda una comarca y van camino de arruinar también el futuro de todo el Campo de Cartagena".