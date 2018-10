Martínez-Cachá: "La reunión entre Ximo Puig y Diego Conesa sigue sin aclarar el futuro de la financiación autonómica"

Publicado 09/08/2018 21:04:36 CET

Lamenta que "Zapatero nos condenó a ser una región de segunda y Pedro Sánchez pretende que la Región siga en ese mismo punto"

MURCIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Adela Martínez-Cachá, ha manifestado que tras la reunión entre Diego Conesa y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, "seguimos sin saber qué va a pasar con la financiación autonómica".

En este sentido, Martínez-Cachá se ha preguntado "cuántas reuniones con líderes socialistas debe tener el delegado del Gobierno para que sepamos qué financiación autonómica nos espera", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Así ha afirmado la dirigente 'popular' que el Gobierno socialista "sigue siendo el Gobierno del 'No es NO', no al agua, no a las infraestructuras y no a la financiación, demostrando Conesa con esta actitud ser cómplice de esta actuación de Pedro Sánchez".

La responsable del PPRM ha manifestado que es "terriblemente frustrante el maltrato que está generando el nuevo Gobierno y Pedro Sánchez a la Región e incomprensible la actitud y la docilidad de Diego Conesa ante esta injusta situación", al tiempo que ha afirmado que "cómo van a explicar a los ciudadanos que una vez más se pliegan a los intereses de su partido a nivel nacional y se olvidan de los intereses de un millón y medio de murcianos".

Martínez-Cachá ha exigido al delegado de Gobierno "compromisos concretos que contemplen un calendario y cifras para reformar el modelo de financiación autonómica porque todo lo que no sean compromisos concretos, es, como dijo el presidente López Miras, dar la espalda a los murcianos".

Asegura Martínez-Cachá que la financiación "es decisiva para la Región de Murcia, de ella depende el futuro de la Educación y la Sanidad. Zapatero nos condenó a ser una región de segunda y Pedro Sánchez pretende que la Región siga en ese mismo punto", al tiempo que ha sugerido que el delegado de Gobierno que "asiente los pilares de la financiación ya que es un tema muy urgente e importante porque la Región de Murcia es una de las peores financiadas de España".

La dirigente 'popular' ha añadido que en materia de infraestructuras el BOE "publicaba el soterramiento presupuestado y aprobado por el anterior Gobierno del PP y los socialistas de Pedro Sánchez se apuntan una decisión del PP retrasándolo además en 47 días".

"Los pasos que se están dando para que llegue el AVE son gracias a la ejecución y tramitación del Gobierno del PP, y el PSOE se está acostumbrando a adjudicarse obras y logros que no son suyos", ha matizado Martínez-Cachá.

Martínez-Cachá ha recalcado que "los socialistas vuelven a castigar duramente a la Región de Murcia en materia de infraestructuras, como también están haciendo con el agua y con la financiación de nuestros servicios públicos; o sea, y una vez más, parece claro que su único interés es el de castigar a los murcianos por darles de continuo la espalda en las urnas".

"El Presidente López Miras pidió al Gobierno socialista de Pedro Sánchez y Diego Conesa que siguieran con las infraestructuras tal y como las había dejado el Gobierno del PP para que todo siguiera su curso y ni siquiera han sido capaces de hacer eso", ha recordado la dirigente 'popular' al tiempo que ha indicado que desde el PP "seguiremos reivindicando la llegada del AVE a la Región de Murcia que podría producirse antes de acabar el año pero los socialistas han decidido retrasarlo al menos dos años"