Instalaciones Martínez Nieto - MARTÍNEZ NIETO

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

Martínez Nieto, laboratorio especializado en complementos alimenticios, aceites esenciales y cosmética natural, prevé destinar aproximadamente 20 millones de euros adicionales durante los próximos dos años para reforzar su capacidad industrial y consolidar su posición como uno de los fabricantes de complementos alimenticios de referencia en España y Europa.

Este nuevo impulso inversor da continuidad a los cerca de 20 millones de euros que la empresa cartagenera declaró haber invertido entre 2023 y 2026 para acompañar el crecimiento de sus marcas propias, como MARNYS, y sus servicios de desarrollo y fabricación para terceros (CDMO).

El CEO de Martínez Nieto, Luca D'Ambrosio, ha explicado que la inversión de estos últimos años "ha actuado como un acelerador de nuestro crecimiento y ha permitido avanzar en modernización industrial, digitalización y expansión internacional". El laboratorio quiere "dar continuidad a este esfuerzo inversor con el se ha reforzado un modelo de negocio que combina marcas propias con el desarrollo y fabricación para terceros".

UNA COMPAÑÍA INTERNACIONAL QUE IMPULSA SU CRECIMIENTO DESDE CARTAGENA

Con presencia en cerca de 80 países y una actividad internacional que representa el 85% de su actividad global, Martínez Nieto continúa reforzando su posicionamiento en el sector nutracéutico.

Desde sus instalaciones de Cartagena, la compañía desarrolla y fabrica soluciones que llegan a mercados de Europa, América, Oriente Medio y Asia-Pacífico, combinando su experiencia industrial con la innovación y el conocimiento científico. La entrada de Magnum Capital como socio mayoritario en septiembre de 2023 ha contribuido a acelerar este proceso de crecimiento.

Actualmente, Martínez Nieto se encuentra en una fase de ejecución y consolidación de estas inversiones, con el foco puesto en el crecimiento orgánico, la rentabilidad y la excelencia operativa.

AMPLIACIÓN Y NUEVAS CAPACIDADES DE FABRICACIÓN

La sede central de Martínez Nieto, situada en el Polígono Industrial de Los Camachos (Cartagena), cuenta actualmente con 23.500 metros cuadrados, tras la ampliación ya realizada en 2021.

La compañía está ejecutando una nueva ampliación con la que prevé alcanzar los 30.000 metros cuadrados para mediados de 2027, con el objetivo de llegar a los 35.000 metros cuadrados en una segunda fase.

El proyecto, que contempla la incorporación de un nuevo almacén, y cinco nuevas líneas productivas, responde al incremento de la actividad de fabricación de complementos alimenticios y a la necesidad de adaptar las instalaciones a una nueva oportunidad de negocio.

La compañía reforzará su negocio con la fabricación de dispositivos sanitarios, una nueva división estratégica que permitirá ampliar su catálogo de productos y acceder a nuevos segmentos de mercado.

MARCAS PROPIAS Y FABRICACIÓN PARA TERCEROS

La actividad de Martínez Nieto abarca desde la formulación y el desarrollo de productos hasta su fabricación y comercialización. Su principal marca, MARNYS, cuenta con más de 400 referencias, mientras que el negocio de desarrollo y fabricación para terceros (CDMO) adquiere un peso cada vez mayor en la facturación global de la compañía.

En conjunto, el laboratorio desarrolla y produce más de 1.000 referencias para clientes y distribuidores internacionales. Esta combinación permite a Martínez Nieto aprovechar el conocimiento adquirido en el desarrollo de sus propias marcas con su experiencia industrial para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de otras compañías, reforzando su posicionamiento como socio internacional en el desarrollo y fabricación de productos nutracéuticos.