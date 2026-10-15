Archivo - Más de 12.000 jóvenes de la Región de Murcia han solicitado el Bono Cultural Joven, cuyo plazo acaba el 31 de octubre - COMUNIDAD - Archivo

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 12.000 jóvenes de la Región de Murcia han solicitado el Bono Cultural Joven 2026, una ayuda de 400 euros impulsada por el Ministerio de Cultura para personas nacidas en 2008 que cumplan o vayan a cumplir 18 años este año. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 31 de octubre.

En esta quinta edición del programa se han recibido 337.157 solicitudes en toda España, de las que 12.194 corresponden a la Región de Murcia.

La ayuda permite adquirir productos y servicios culturales, así como instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales. Una vez concedida, los beneficiarios disponen de un año para gastar los 400 euros en los 4.159 establecimientos adheridos en España, según ha informado la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia.

CÓMO SOLICITAR EL BONO CULTURAL JOVEN

Los interesados deben registrarse y completar el procedimiento de solicitud a través de la página web 'https://bonoculturajoven.gob.es/'. Para ello, es necesario disponer previamente de un sistema de identificación digital: Cl@ve con registro básico, Cl@ve con registro avanzado o certificado digital.

La solicitud puede realizarse en nombre propio o mediante la representación de un adulto. En este último caso, es necesario adjuntar el formulario de representación disponible en la web, firmado correctamente por el beneficiario. El libro de familia no sirve como documento acreditativo de dicha representación.

El Bono Cultural Joven funciona mediante una tarjeta de prepago, disponible en formato virtual para el móvil o físico, que se envía al domicilio del beneficiario.

La ayuda contempla dos modalidades. En la primera, los 400 euros se distribuyen entre distintas categorías: hasta 200 euros para artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística; hasta 100 euros para productos culturales en soporte físico, como libros, revistas, videojuegos o discos; y hasta 100 euros para consumo digital o en línea, como suscripciones a plataformas musicales, audiovisuales o de lectura.

La segunda modalidad permite destinar la totalidad de la ayuda a una sola categoría, a elegir entre cursos y talleres de contenido cultural, instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

El programa está regulado por un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de marzo de 2023 y cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

Desde su puesta en marcha en 2022, un total de 1.298.764 jóvenes se han beneficiado del Bono Cultural Joven durante sus cuatro primeras ediciones. En 2022 fueron 277.607 beneficiarios; en 2023, 323.668; en 2024, 334.435; y en 2025, 363.054.