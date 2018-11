Más de 1.300.000 menores padece sobrepeso y unos 600.000, obesidad, en España

Actualizado 10/12/2012 13:52:30 CET

El Ministerio de Agricultura impulsa su consumo durante la 'Semana del Pescado'

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.300.000 jóvenes y niños padece sobrepeso y unos 600.000, obesidad, en España, ha alertado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, Miguel Arias Cañete, con motivo de la inauguración este lunes en Madrid de una exposición sobre el pescado, que forma parte de las iniciativas de la 'Semana del Pescado' y que trata de incentivar el consumo de este producto entre los menores de este país.

Así, la muestra tiene como objetivo "poner en valor el pescado en la Dieta Mediterránea", ha señalado Arias Cañete. "No es normal que un país que tiene el activo tan importante de la Dieta Mediterránea, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, simultáneamente tenga más de 1. 300.000 niños y jóvenes con sobrepeso, y 600.000, con obesidad, por hábitos sedentarios y la composición de su dieta", ha explicado.

Dicho esto, ha subrayado la necesidad de trasladar "el equilibrio en las dietas" y, dentro de ellas, ha apostado por "incorporar pescado en cantidades suficientes". Organismos internacionales recomienda el consumo de pescado cuatro veces por semana. En los niños, entre una y tres raciones deberían ser de pescado azul.

Los pescados azules son muy ricos en Omega-3, ácidos grasos, que tienen un papel esencial en el tejido nervioso y la retina, al formar parte de sus células. También son esenciales para el sistema cardiovascular, ya que mantienen una función cardiaca y una presión sanguínea normales, junto con unos niveles óptimos de triglicéricos. Además, los Omega-3 son un componente esencial para el desarrollo neurológico y ocular de los niños.

En general, los pescados azules regulan el colesterol y protegen el corazón, mientras que los blancos, son ligeros, tienen también Omega-3, muchas proteínas, sales minerales y pocas calorías.

'SEMANA DEL PESCADO'

El ministro ha asegurado que los actos programados con motivo de la 'Semana del Pescado' buscan que "un país como España, que es una potencia pesquera con recursos pesqueros importantes, cuente con una nutrición equilibrada".

En concreto, esta iniciativa, que se va a desarrollar entre este lunes y viernes, tiene como objetivo contribuir al correcto crecimiento y desarrollo físico de los niños y, de esta manera, combatir la obesidad infantil. En estos momentos, el 23,5 por ciento de los niños de entre 3 y 5 años sufren obesidad o sobrepeso, lo que puede provocar problemas como diabetes o enfermedades cardiovasculares en la edad adulta.

Así, entre las actividades programas se encuentra una exposición formativa en el Patio Lucernario del Ministerio, en el que está previsto que unos 500 alumnos de educación primaria de la Comunidad de Madrid conozcan las características del sector pesquero español, por medio de maquetas de barcos a escala y las artes de pesca que utilizan.

Asimismo, se informará a los jóvenes sobre la acuicultura y sus productos; sobre el consumo responsable de productos pesqueros así como sobre la diferencia entre los distintos productos pesqueros que se pueden consumir y las condiciones de conservación y elaboración del pescado.

La muestra se ha dividido en cuatro áreas temáticas. 'El rincón de barcos y artes de pesca' en el que los visitantes podrán conocer las herramientas necesarias para la pesca; 'El rincón de la acuicultura' en el que se ubicará un acuario con alevines; 'El rincón de la pescadería', que incluirá una representación real de una pescadería; y 'El rincón del pescado alimento', que contará con una cocina en la que se explicará las bondades nutricionales de los diferentes pescados.

Tras su visita, los escolares también podrán degustar un desayuno en un comedor ambientado en el fondo del mar en el que disfrutarán de mini-bocadillos de atún y sardinillas, zumo y leche; además de ver la película 'The Wish Fish', que versa sobre un niño caprichoso al que no le gusta el pescado.

Además, los ciudadanos que lo deseen podrán visitar esta exposición, de 16.00 a 18.30 horas, y recibir explicaciones de cada uno de los cuatro espacios.

DEGUSTACIONES EN MERCADOS

Por otro lado, dentro de las actividades de la 'Semana del Pescado', va a tener lugar una visita a Mercamadrid en la que responsables de 'caterings' y comedores escolares de los centros que participan en esta acción pueden conocer el proceso que va desde la captura de los productos del mar hasta su distribución en los distintos colegios.

Además, se van a organizar 400 talleres en las comunidades autónomas de Madrid, Canarias, Murcia, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares.

Por último, y de forma paralela, en varios mercados municipales se organizarán degustaciones de caldereta de pescado, cocinada a base de pez emperador, calamar, corvina, almeja pequeña y carne de mejillón. Será en el Mercado de Maravillas, de Madrid (11 de diciembre); en el Mercado Saavedra y Fajardo, de Murcia (12 de diciembre); en el Mercado Ronda del Carmen, de Cáceres (13 de diciembre); y en el Centro Comercial La Laguna, de Madrid (14 de diciembre).