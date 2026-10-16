Más de 200 profesionales de la educación se dan cita en el Congreso Nacional de Escuelas Rurales en Caravaca de la Cruz

Más de 200 profesionales de la educación se dan cita hoy y mañana en el III Congreso Nacional de Escuelas Rurales, que se celebra en Caravaca de la Cruz - CARM

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 profesionales de la educación se dan cita hoy y mañana en el III Congreso Nacional de Escuelas Rurales, que se celebra en Caravaca de la Cruz, y que centrará sus ponencias en la inclusión a través del medio con el objetivo de poner el foco en el entorno como recurso educativo.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, participó en la apertura del Congreso, junto con el alcalde, José Francisco García, y destacó que "este evento representa una oportunidad para poner en valor y visibilizar la realidad de la educación en poblaciones rurales, el trabajo que realizan docentes, alumnado y familia, y compartir buenas prácticas y experiencias de éxito. La escuela rural no es simplemente un lugar donde se enseña, es un punto de encuentro que construye comunidad y que mantiene con vida a los pueblos".

Durante el encuentro se celebrarán ponencias, mesas redondas y se expondrán experiencias educativas de diferentes comunidades autónomas, así como propuestas sobre inclusión, además de tratar sobre aprendizaje cooperativo, innovación y escuela rural. Hoy participa Roser Boix, con la charla 'Formación inicial que transforma: conectando universidad y escuela rural en la docencia', y Javier Vicente Hormigos que hablará sobre 'El aprendizaje cooperativo como herramienta de atención a la diversidad'.

Mañana le tocará el turno a Antonio Márquez, con la ponencia 'DUA en entornos rurales'; Luis Tapia hablará sobre 'El sistema Amara Berri en la escuela rural'; Javi Castillo ofrecerá la charla 'Multigrado por elección'; Juan Antonio Rodríguez hablará sobre 'Alpartir, el pueblo escuela'; y cerrará la jornada Coral Elizondo con la ponencia 'Escuela rural e inclusión: cuando el contexto es la mayor fortaleza'.

En la Región de Murcia hay ocho centros educativos rurales ubicados en los municipios de Fuente Álamo, Abanilla, Torre Pacheco, Cehegín, Caravaca de la Cruz, Moratalla y Lorca, que cuentan con 250 docentes y más de 1.200 alumnos.