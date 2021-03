Mateos agradece a los lorquinos y lorquinas que hayan estado "a la altura" en el año más difícil de la Pandemia

LORCA (MURCIA), 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha hecho balance, esta mañana, del año que ha transcurrido desde que comenzará la pandemia provocada por el coronavirus y ha reconocido que "ha sido un año muy duro para todos en muchos ámbitos de nuestras vidas, primero y más importante desde el punto de vista sanitario, ya que muchos lorquinos han fallecido a consecuencia de la covid-19. Pero la pandemia está afectando también al ámbito económico, laboral, y hasta cultural y social de nuestro municipio".

Mateos ha destacado que "desde el primer momento hemos estado trabajando con numerosos servicios municipales para paliar las consecuencias de la pandemia. Lo hemos hecho con las labores de desinfección periódicas de las instalaciones municipales, muchas de las cuales han permanecido cerradas durante muchos meses y ahora poco a poco y gracias al descenso del número de contagios, se están reabriendo".

"También por parte del Servicio Municipal de Emergencias y Protección la desinfección de puntos críticos (hospitales, centros de salud, puntos COVID, residencias de mayores), limpieza de urgencia de espacios confinados en centros públicos con casos positivos de la Covid entre sus ocupantes, reparto de alimentos y medicamentos, atención psicológica, información a la población con megafonía, desinfección de vehículos de emergencias y seguridad, además de otros muchos casos que han requerido atención en este tiempo, a lo que hay que sumar la desinfección de calles y plazas realizada a través de la empresa Limusa; labores de limpieza y desinfección que en las pedanías se llevó a cabo con la ayuda inestimable de los agricultores", ha añadido.

Mateos Molina ha señalado que "durante este año también hemos estado inmersos en el reparto de material sanitario y de protección para aquellos colectivos que luchan contra el virus en primera línea, con la distribución de mascarillas, pantallas, batas y calzas, entre otros, material que ha sido adquirido con fondos municipales, el llegado desde otras administraciones, como la regional y nacional, y también el que se realizó gracias a la campaña solidaria en la que participaron vecinos y vecinas de Lorca. Material que también se ha distribuido en varias ocasiones durante este año entre los trabajadores agrícolas, profesionales de las residencias y comerciantes, entre otros".

El primer edil ha reiterado que "desde el inicio de esta pandemia, el Ayuntamiento viene desarrollando un importante esfuerzo de apoyo a la Consejería de Salud, mando único sanitario, con la puesta en marcha de manera pionera del Punto Covid en Ifelor que permitió descongestionar de trabajos los centros de salud de Campillo y San Diego, así como el Centro de Rastreo y Seguimiento CECOVID que ha permitido detectar los contactos estrechos de los casos positivos".

El alcalde también se ha referido "a la puesta a disposición de las autoridades sanitarias de las instalaciones municipales para hacer frente durante este año al coronovirus, como el Centro Internacional de Vóley Playa que sirvió como residencia de profesionales sanitarios del área III y también para acoger a personas que debían guardar cuarentena y que por diversas situaciones no podían hacerlo en sus viviendas. También la colaboración con las empresas agrarias para la distribución de toda la información entre los trabajadores".

Mateos ha afirmado que "otro de los ámbitos que se ha visto muy afectado durante este año ha sido el económico. Por ello durante el periodo de confinamiento y para que se pudiera garantizar el abastecimiento de los alimentos básicos pusimos en marcha el Área de Descanso en el estadio Francisco Artés Carrasco para transportistas y camioneros y por la que pasaron más de 1.000 profesionales de este sector que pudieron asearse, comer y cenar, mientras que los restaurantes de carretera y áreas de servicio se encontraban cerrados por el estado de alarma".

AYUDA A LOS SECTORES MÁS AFECTADOS

Por otro lado, ha hecho referencia a "las diferentes iniciativas para ayudar a los sectores más afectados por las medidas más restrictivas, como el cierre de la hostelería y el comercio, para lo que desde el Ayuntamiento establecimos subvenciones de 500 euros para comerciantes a los que el estado de alarma provocó el cierre de sus locales y de 350 euros para los mercaderes que vieron afectada su actividad. Ayudas a las que se unen otras que ya se están tramitando y a las que esperamos que se puedan ir sumando otras de ámbito regional y estatal".

El alcalde ha reconocido que "no ha sido un año fácil ya que el cansancio y la incertidumbre ha ido haciendo mella entre la ciudadanía, de la que quiero destacar el comportamiento ejemplar que han tenido desde el primer momento con el cumplimiento de las medidas, quitando contadas excepciones. Los lorquinos y lorquinas han contribuido, con su actitud, a que las consecuencias no fueran mayores, un hecho que no me cansaré de agradecer, también a aquellos trabajadores, que han resultado esenciales, por su dedicación y esfuerzo, desde el primer momento, en los diferentes servicios municipales que han tenido que ir adaptándose a las circunstancias".

Por último, ha insistido en que "aún nos queda un largo camino por recorrer, aunque está claro, que, con la administración de las vacunas, la luz al final de túnel se ve más cerca, pero debemos seguir respetando medidas obligatorias como el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, y la distancia social, entre otras. Nosotros desde el Ayuntamiento de Lorca seguiremos poniendo todo lo que esté en nuestra mano dentro de esa línea de colaboración establecida, desde un primer momento, con las autoridades sanitarias competentes para que entre todos podamos ganar la batalla definitiva al coronavirus".