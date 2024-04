Miguel Padilla llega este martes a la Tertulia de La Luz en pleno conflicto del campo

MURCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El foro-tertulia 'La Luz', un lugar abierto para el debate de las ideas, un reconocido club de opinión donde se colecciona el talento murciano, recibe este martes, a las 13.30 horas, al lorquino Miguel Padilla, líder nacional y secretario general de COAG, la mayoritaria asociación de agricultores en España.

Una organización que no ha firmado el acuerdo con el ministro Planas y que mantiene su hoja de ruta para la resolución de los problemas del campo español como pueden ser la polémica aplicación de la PAC, la desregularización del mercado, la competencia desigual de terceros países y de una política general de actuaciones que Padilla no ha dudado en calificar de "desleal" en diversas ocasiones.

El foro tertulia 'La Luz' culmina así su cuarta temporada y por el mismo han pasado a destacados ponentes como el presidente regional Fernando López Miras, el entonces secretario de Estado de Infraestructuras y actual presidente de Paradores Nacionales, Pedro Saura, el secretario general del PP, Teodoro García, el empresario Tomás Fuertes, el ex seleccionador nacional José Antonio Camacho, la escritora María Dueñas, los toreros Ureña y Rafaelillo, el secretario general del PSRM-PSOE, José Vélez, o el ex director general del INSS y actual directivo del Real Madrid, José Sánchez Bernal.

También el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, el escritor y diplomático Inocencio Arias ,el prestigioso traumatólogo archenero Pedro Guillén, el economista y empresario Eugenio Galdón, el ex presidente del Congreso, ex ministro de Defensa, Federico Trillo, el ex presidente de SACYR, Luis Del Rivero, el arzobispo murciano de Bolivia, Jesús Juárez , la vicepresidenta de Mapfre, consejera de ACS y directiva del Real Madrid, Catalina Miñarro, la ex ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, la secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María Gonzalez Veracruz, el catedrático de cirugía y coordinador regional de trasplantes, Ricardo Robles, y el director del diario La Verdad, Alberto Aguirre de Cárcer.

Igualmente, visitó el foro el director de Radio Murcia, de la cadena SER, Domingo Camacho, la ex vicesecretaria general del psoe, Elena Valenciano, el investigador biomédico y ex director del Carlos III, Cristóbal Belda y el magistrado y miembro del CGPJ Juan Martinez-Moya, el prestigioso cirujano e investigador Damián García Olmo, el Obispo de Cartagena, Monseñor Lorca Planes o el tetracampeón de Europa con el Real Madrid, Antonio Ruiz entre otros.