Miles de murcianos acompañan a la Fuensanta en la primera romería tras el parón por la pandemia y con el tren soterrado

La lluvia ha obligado a proteger la imagen con un plástico impermeable durante una etapa del recorrido

MURCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La patrona de Murcia, Nuestra Señora de la Fuensanta, ha regresado este martes a su santuario acompañada por miles de murcianos en la primera romería tras dos años de interrupción forzada por la pandemia. Además, es la primera vez que el cortejo transcurre por el barrio de Santiago el Mayor con las vías del tren soterrado.

Como anécdota, cabe destacar que la marcha se ha visto sorprendida por la lluvia, que ha obligado a proteger la imagen de la patrona con un plástico impermeable en algunos tramos.

Desde antes de que amaneciera el primer rayo de sol, los bancos de la catedral se llenaban de fieles para acompañar a la patrona de Murcia en el día de su romería. A las 6.30 horas comenzaba el rezo del Rosario mientras las campanas del templo catedralicio volteaban sin cesar para despertar a la ciudad, según informaron fuentes de la Diócesis en un comunicado.

Minutos más tarde, la plaza del Cardenal Belluga se llenaba por completo de personas llegadas desde diferentes puntos de la Diócesis de Cartagena para ver salir a la Morenica.

El itinerario se ha desarrollado por las calles Arenal, calle Tomás Maestre, Plaza Martínez Tornel, Puente Viejo, Alameda de Colón, Iglesia del Carmen, calle Sacerdotes Hermanos Cerón, Torre de Romo, Avenida Pío XII, Ronda Sur, Avenida del Progreso, rotonda Costera Sur, Avenida Región de Murcia, Plaza José Canalejas, Calle Saavedra Fajardo, Subida a la Fuensanta, calle de Nuestra Señora de la Fuensanta y Santuario de la Fuensanta.

Precisamente, cuando la romería ha atravesado Santiago el Mayor --en la zona en la que anteriormente se situaba el paso a nivel--, la patrona ha recibido una ofrenda floral de los vecinos. El portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento, Pedro Arqués, ha recordado que hace justo cinco años "resurgió y explotó" el movimiento social.

"El día de la romería de 2017, a gente se dio cuenta del desastre y de que estaban levantando ya los muros, de forma que ese mismo mes de septiembre de hace cinco años se produjo la mayor movilización registrada" a favor del soterramiento, tal y como ha recordado.

"DESPUÉS DE TANTO TIEMPO NO ME PUEDO CREER QUE ESTEMOS AQUÍ"

A las 7.00 horas comenzaba la Eucaristía, presidida por el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, acompañado del nuncio apostólico en Nueva Zelanda y delegado apostólico en el océano Pacífico, Novatus Rugambwa; y del arzobispo emérito de Burgos, Francisco Gil Hellín.

En este día de fiesta para la ciudad de Murcia, Lorca Planes ha remarcado en su homilía que "hoy somos todos romeros, caminando detrás de la Virgen hacia Jesús, con ilusión y esperanza, siguiéndola como modelo de la vida cristiana".

En sus palabras ha destacado la emoción que se podía ver en los rostros de todos los presentes y también en los de aquellos que, en estos días durante los que la imagen de la Virgen ha permanecido en la catedral, han venido a visitar a la Madre.

"Cuántas oraciones y súplicas han ido al cielo a través de la Virgen María", ha dicho el prelado recordando un fragmento del himno de la Fuensanta en el que se remarca que oración que sube al cielo pasa por su camarín. Lorca Planes ha aprovechado este momento para encomendar ante la Santísima Virgen María a todos los romeros, con un especial recuerdo para aquellos que por edad o enfermedad no han podido acudir.

Con el cielo nublado y el anuncio de dificultades meteorológicas, el obispo ha realizado así una comparativa con el mensaje de los políticos, "que también han anunciado tiempos difíciles en los meses venideros".

Lorca Planes ha querido animar al "pueblo de Dios" deseándoles un día mariano y de encuentro personal con Cristo en el camino. "No tengáis miedo, tened calma, vivid siempre en la confianza del Señor, que está cerca de nosotros y nos cuidará. Que tengáis una peregrinación espléndida y que la gracia de Dios os acompañe en cada paso hacia el monte y también en los que deis llevando la confianza del Señor todos los días".

La imagen de la Virgen de la Fuensanta ha sido portada en procesión hacia su santuario en Algezares entre "vivas", gritos de "guapa" y cantos de alabanza. A su salida de la catedral la esperaban miles de romeros.

"Después de tanto tiempo no me puedo creer que estemos aquí, me emociono muchísimo"; "esta devoción la llevamos en la sangre", reconocían los peregrinos en la plaza mientras se les escapaban las lágrimas.

Instantes que nadie quería dejar de fotografiar para guardar en el recuerdo mientras la Morenica cruzaba el puente de los Peligros y se dirigía hacia la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Allí ha sido despedida con un baño de pétalos de flor y un castillo de fuegos artificiales, poniendo rumbo hacia el monte.

MONTE LIMPIO

Durante la jornada se ha celebrado el Día del Monte Limpio 2022, en colaboración con voluntarios de la Federación Murciana de Montañismo y de la Federación Scout de Murcia (ASDE). Desde un stand informarán a los romeros de cómo disfrutar del senderismo y del entorno natural, cuidando y respetando igualmente el medio ambiente.

Durante la jornada de la Romería, la Concejalía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia ha dispuesto un dispositivo especial para la Romería en el que prestarán servicio un total de 357 personas de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, apoyados por Cruz Roja.

Así, 280 agentes de Policía Local han garantizado la seguridad en todo el recorrido. Junto a la explanada del Santuario de la Fuensanta se instalará, una Oficina Móvil de Atención al Ciudadano de la Policía Local de Murcia y dos drones reforzarán la vigilancia a lo largo del recorrido de la Romería, desde su inicio en el casco urbano hasta las inmediaciones del santuario.

A ellos se sumaron 22 efectivos de Bomberos que ubicarán dos vehículos entre el Santuario y los Teatinos, frente al antiguo Seminario, y otro en la explanada del Santuario, además de prestar servicio en la tronaera de despedida a la Virgen en la plaza Belluga.

En cuanto a Protección Civil han sido 55 los voluntarios que han prestado apoyo durante este día, con dos hospitales de campaña en el cruce denominado El Labrador, concretamente en la Finca de la Cierva, 2 SVA con personal de enfermería, una SVB y otra de VIR. Además, en el Santuario se instalará una carpa de Atención Psicosocial.