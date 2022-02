El Ministerio de Defensa convoca 1.800 plazas para Tropa y Marinería, 115 de ellas para Murcia

MURCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha convocado 1.800 plazas para el ingreso en la Escala de Tropa y Marinería, divididas en dos ciclos. De estas plazas, 115 corresponden a la Región de Murcia, según han informado fuentes de la Armada en un comunicado.

El primer ciclo de la convocatoria estará abierto del 13 al 24 de febrero, en el que se ofertan un total de 1.627 plazas entre los tres Ejércitos.

Como novedad con respecto a convocatorias anteriores, se han ofertado 173 plazas en un nuevo ciclo denominado 1er Ciclo BIS, el cual se abrirá del 24 de mayo al 06 de junio, y en el que se valorará la posesión de determinados títulos de técnico de grado medio de interés para la Defensa.

El segundo ciclo de la presente convocatoria, pendiente de ofertar plazas, tendrá lugar del 4 al 18 de julio de 2022.

De este modo, la Armada oferta en el primero de los ciclos 266 plazas, 45 en Murcia, y en el nuevo ciclo 38 plazas, de las cuales nueve son para la Región.

Por su parte, en el ejército de tierra en primer ciclo hay 1.147, 36 para Murcia, y en el nuevo 92 plazas; en el del aire en primer ciclo 214, 24 para la Región de Murcia, mientras que en el ciclo nuevo son 43 las plazas y sólo una para Murcia.

El ingreso en los centros docentes militares, correspondiente al primer Ciclo se efectuará el día 23 de mayo de 2022, y para el primer Ciclo BIS y segundo Ciclo, se realizará el 7 de noviembre de 2022.

Entre los requisitos mínimos para acceder a cualquiera de las plazas, los aspirantes debe tener nacionalidad española o la de alguno de los países que figuran en la convocatoria; tener 18 años de edad y no haber cumplido los 29 años; poseer la titulación mínima ESO o equivalente; tener una altura mínima de 1.55 metro en mujeres, y 1.60 metros en hombres; carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales o de las Fuerzas Armadas y, por último, no disponer de antecedentes penales y no estar privado de los derechos civiles.

La solicitud para realizar las pruebas de selección durante el 1er Ciclo, la podrá realizar el interesado mediante solicitud de cita previa, del 13 al 24 de febrero, a través de la página web de Defensa (www.reclutamiento.defensa.gob.es) o en la Delegación de Defensa de cada provincia.