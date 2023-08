López Miras insta a Vox Murcia a aplicar el "sentido de Estado" de su dirección nacional: ¿Por que bloquean?

MURCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado que VOX Murcia "no quiera sentarse y llegar a un acuerdo que pueda suponer el desbloqueo de la situación" en la Comunidad, ya que ha recordado que hace unos días se le pidió una reunión para avanzar; una reunión que "primero confirmaron, una hora después la suspendieron y hasta ahora estamos en esa situación". Cuestión ésta que contrasta con la posición de VOX a nivel nacional que, en opinión de López Miras, "es un ejercicio de responsabilidad".

"Demuestra sentido de Estado. Y creo que esa misma responsabilidad, ese sentido de Estado, VOX de la Región de Murcia también tendría que aplicarlo, desbloqueando la situación", ha dicho en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de la Sexta TV recogida por Europa Press.

En clave política, ha vuelto a recordar que en la Región de Murcia, el PP "tiene el 47% de los diputados del Parlamento autonómico", por lo que insiste en que "no hay una alternativa posible al gobierno del Partido Popular".

"La única forma de que el PP no gobierne en la Región de Murcia es si VOX sigue bloqueando, vote en contra del gobierno del PP junto con Podemos y PSOE y nos aboca a una repetición electoral", advierte.

Y es que, puntualiza, "con el resultado que se ha obtenido en la Región de Murcia teniendo el 43% de los votos, el 47% de los diputados regionales, lo legítimo en una democracia es gobernar en solitario. Esto no es nuevo, ya que así gobernó Aznar en el 1996, Zapatero durante sus dos mandatos, Rajoy en 2015 y Pedro Sánchez en estas últimas legislaturas".

Por ello, ha confesado que no entiende la actitud de VOX, "por qué quiere bloquear, por qué quiere abocar a Murcia una repetición electoral".

Tras el comunicado de la dirección nacional de VOX, ha afirmado que no ha tenido ningún contacto con la formación en Murcia; "lo único que sabemos es el comunicado que rápidamente ayer se lanzó desde Murcia diciendo que mantenían el bloqueo y nos acercábamos a la repetición electoral".

"No entiendo esta actitud de VOX. En la última semana de julio les pedimos una reunión para poder llegar a un acuerdo para negociar. Primero nos dijeron que sí a esa reunión, a la hora dijeron que no y dieron una rueda de prensa diciendo que lo que exigían era la vicepresidencia del gobierno de Murcia para coordinar la acción de las consejerías, dos consejerías y también valorar la idoneidad de los consejeros que nombra el PP".

En opinión de López Miras, "exigir esto, chantajear con esto a un partido que ha obtenido el 43% de los votos y tiene el 47% de los diputados del Parlamento, que se ha quedado tan solo a dos diputados de la mayoría absoluta y que no hay gobierno alternativo posible, que solo requerimos la abstención, desde luego es decir que quieren ir a elecciones, decir que quieren repetir las elecciones en Murcia".

"No necesitamos el sí de VOX ni el apoyo explícito de VOX, solo necesitamos una abstención, es decir, que no bloqueen", insiste el presidente del PP en Murcia, que destaca que si los 'populares' no forman gobierno en la Región de Murcia "no va a ser porque no haya sacado un resultado suficiente, será porque VOX vote junto a PSOE y Podemos y bloquee esa investidura".

CASO DE MOLINA DE SEGURA

Preguntado por la polémica ocurrida en Molina de Segura, por la eliminación de la Concejalía de Igualdad, ha recordado que "los ayuntamientos son autónomos y, por lo tanto, cada ayuntamiento tiene autonomía para establecer la reorganización en cuanto a las concejalías que estimen oportuno".

Lo importante, dice, "es que haya política de igualdad en todos los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Y eso es lo que voy a exigir y lo que yo exijo como presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades entre todos los colectivos sociales en la Región se respete y tenga cabida en nuestras políticas y se trabaje para que todos".

"Cualquier hombre, mujer, que viva en la Región de Murcia tenga las mismas oportunidades. Eso es lo que yo exijo, más allá del nombre de una concejalía o de la reorganización de las competencias", ha defendido, para después dejar claro que en ese sentido no dará "un paso atrás".

Sobre si mantendrá la Consejería de Igualdad en la Región, ha subrayado que "lo que tenemos es una Consejería también de Familias y de Política Social y estoy satisfecho con el trabajo de esa consejería y de la consejera, con las políticas que estamos desplegando".

"Nada me dice que deba cambiar cualquier estructura de esa consejería, por tanto creo que es una consejería que funciona, y lo que funciona hay que mantenerlo", ha finalizado.