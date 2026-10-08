El MITECO declara de emergencia las obras para reparar dos tramos dañados del Acueducto Tajo-Segura por 1,2 millones

Archivo - Trasvase Tajo-Segura. - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha declarado de emergencia la ejecución de las obras de reparación de dos tramos del Acueducto Tajo-Segura afectados por importantes daños estructurales, con un presupuesto máximo de 1,2 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de entre cuatro y cinco meses.

La actuación tiene como objetivo recuperar las condiciones de seguridad de los tramos afectados y posibilitar la restitución del transporte de agua por la infraestructura, según ha informado el Ministerio.

Los daños fueron detectados el pasado 15 de septiembre, cuando se registraron filtraciones de elevada intensidad en dos puntos del canal. Uno de ellos se encuentra en el PK 4+700 del canal del Riansares, en el término municipal de Almonacid de Zorita (Guadalajara), y el otro en el PK 1+700 del canal del Talave, en el término municipal de Liétor (Albacete).

Según el MITECO, las filtraciones estaban provocando el arrastre del material de apoyo del canal, con la consiguiente pérdida de sustentación y riesgo de colapso de los tramos afectados. La situación se agravó por los elevados caudales que se transportaban en ese momento, superiores a 25 metros cúbicos por segundo.

Ante esta situación, se procedió al vaciado del canal y a la paralización del transporte de agua como medidas preventivas para garantizar la seguridad de la infraestructura y permitir una inspección detallada, según el Ministerio.

Los trabajos constataron la destrucción y hundimiento de varios paños de hormigón, así como la presencia de cuevas, oquedades y simas en el terreno de apoyo y de barrancos, cárcavas y asientos importantes en terraplenes y desmontes.

Los informes técnicos señalan además que los episodios de lluvias torrenciales habían afectado al trasdós del revestimiento y acelerado el deterioro de las zonas afectadas. En estas condiciones, el Ministerio señala que no es posible reanudar el transporte de agua hasta ejecutar las reparaciones necesarias y garantizar la seguridad de la infraestructura.

Las obras contemplan la demolición y saneo de las zonas afectadas, la identificación y localización precisa de las áreas a intervenir mediante trabajos técnicos y topográficos, la reconstrucción de los tramos dañados, la ejecución de sistemas de drenaje y la impermeabilización de la sección completa del canal, además de los remates necesarios.

El MITECO ha indicado que la situación no implica un riesgo para la población, ya que el vaciado del canal y la interrupción del transporte de agua se adoptaron precisamente como medidas preventivas mientras se realizan las reparaciones.

El Acueducto Tajo-Segura constituye una infraestructura estratégica para el transporte de recursos hídricos desde la cabecera del Tajo hacia las cuencas receptoras. El sistema permite atender el abastecimiento de unos 2,5 millones de personas y 79 municipios de Murcia, Alicante y Albacete a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, además de contribuir al abastecimiento de la provincia de Almería. Asimismo, proporciona recursos para el riego de unas 120.000 hectáreas, con más de 40.000 usuarios.