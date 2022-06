Mitma insta a la Comunidad a que envíe la documentación requerida para labores de rehabilitación en 20 municipios

MURCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está a la espera de que el Gobierno murciano le traslade la documentación necesaria para la ejecución de los 33,8 millones de euros de fondos Next Generation destinados a la Región para labores de rehabilitación en una veintena de municipios, según han informado fuentes ministeriales a Europa Press.

El Mitma ha reaccionado así después de que la Comunidad urgiese al Gobierno central a la firma de los acuerdos para que 20 municipios de la Región de Murcia puedan recibir las ayudas de los nuevos fondos comunitarios, al objeto de impulsar la rehabilitación de sus cascos urbanos.

Así, el departamento dirigido por Raquel Sánchez ha explicado que, para la implementación de este programa, regulado en el Real Decreto Real Decreto 853/2021, el Ministerio transfirió a la Región de Murcia un total de 33,82 millones de euros en el último trimestre de 2021.

No obstante, para que este presupuesto pueda asignarse a su correspondiente, el Ejecutivo regional está obligado a remitir al Mitma las propuestas de actuaciones en Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), junto con la documentación complementaria que es necesaria enviar de manera previa a la suscripción del acuerdo.

"Actualmente, la Región de Murcia ha presentado propuestas de actuaciones para 20 municipios, pero la documentación remitida no está completa", ha señalado el Ministerio, que ha afirmado que, de hecho, el director general de Vivienda y Suelo remitió el 9 de mayo una carta para mostrar su "máxima colaboración", a la vez que alertaba de sus dudas sobre el planteamiento y de algunos riesgos en el sistema de gestión propuesto por la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, según sostiene el Mitma, "el director general de la Región de Murcia contestó a dicha carta el 17 de mayo insistiendo en sus planteamientos iniciales".

El Ministerio ha insistido en que "en tanto no esté completa y correcta dicha documentación", algo que corresponde a la Comunidad Autónoma, "no se podrán cerrar los borradores definitivos de los mismos para su suscripción".

"Por tanto, si estos acuerdos no pueden suscribirse es porque la Región de Murcia no ha presentado correctamente o de forma completa la documentación de los entornos remitidos, no siendo en ningún caso achacable al Ministerio, por lo que parece inaceptable la expresión de 'exigencia' al Mitma sobre la aprobación de los ERRP remitidos", ha agregado el departamento ministerial.