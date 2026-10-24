Murcia acoge el próximo miércoles la presentación de 'La última princesa de Troya', de Paco Belda

Presentación de "La última princesa de Troya" Paco Belda en Las Claras de Cajamurcia el próximo 28 de octubre - CEDIDA ORGANIZACIÓN

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Murcia acogerá la presentación de la nueva novela del escritor, médico de familia y entrenador nacional de fútbol, Paco Belda, titulada 'La última princesa de Troya'. El encuentro literario tendrá lugar en la emblemática Sala Las Claras de Cajamurcia, el próximo miércoles, a las 19.00 horas.

El autor compartirá con los lectores los detalles de un thriller trepidante que fusiona la intriga médica contemporánea con una conspiración milenaria que desvelará los secretos del linaje troyano.

La trama arranca en un hospital de Murcia, donde una serie de muertes sospechosas enciende las alarmas de la doctora Lucía Reyes. Al compartir sus sospechas con su padre, el comisario de policía Santiago Reyes, destapa sin saberlo un secreto enterrado durante más de tres mil años.

Tras el asesinato de un prestigioso médico en Boston, el comisario se ve obligado a revelarle una impactante verdad: las víctimas son descendientes directos de los supervivientes de la caída de Troya, y ellos mismos forman parte de ese linaje.

Los Mirmidones, herederos del odio ancestral de Aquiles, han regresado para consumar su venganza sirviéndose de una antigua lista descubierta en un monasterio olvidado. En una cuenta atrás implacable, una hermandad secreta luchará por proteger a los últimos troyanos en una historia plagada de asesinatos, identidades dobles y mitología.

'La última princesa de Troya' supone el inicio de una guerra que, en realidad, nunca terminó.

El autor Paco Belda combina una polifacética trayectoria como médico de familia, escritor y entrenador nacional de fútbol. En la literatura de ficción es autor de la exitosa trilogía 'Tres guerras para amar', integrada por las novelas 'Los colores de la esperanza', 'Los caminos de la ilusión' y 'Los sueños cumplidos'. Toda esta obra está disponible en Amazon.

En el ámbito científico ha destacado internacionalmente por sus investigaciones sobre las limitaciones de la percepción humana en el deporte, publicando los estudios 'Can the human eye detect an offside position during a football match?' (British Medical Journal, 2004) y 'An offside position in football cannot be detected in zero milliseconds' (NaturePrecedings, 2009).