Murcia y Cartagena acogen desde este jueves la Fiesta del Deporte 'iSportFest' con más de 100 actividades gratuitas - UMU

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Murcia y Cartagena acogerán este fin de semana la Fiesta del Deporte 'iSportFest', un evento gratuito, inclusivo y abierto a toda la ciudadanía que ofrecerá más de 180 actividades para todas las edades y capacidades, con propuestas que abarcan desde deportes urbanos y tradicionales hasta exhibiciones, competiciones, disciplinas adaptadas y actividades náuticas.

La iniciativa, organizada por la Universidad de Murcia (UMU) y la Unión de Federaciones Deportivas de la Región de Murcia, cuenta con la colaboración del Gobierno regional y los ayuntamientos de Murcia y Cartagena, y está cofinanciada por la Unión Europea a través del programa Erasmus+ Sport.

La presentación del programa ha tenido lugar este jueves en la Galería de Rectores del edificio de La Convalecencia, sede del Rectorado de la UMU, con la participación del rector, Samuel Baixauli; la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez; la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa; y el concejal de Deportes de Cartagena, José Martínez, entre otras autoridades.

El profesor de la UMU y miembro del comité organizador José María López Gullón ha detallado las principales propuestas de esta edición, que amplía su alcance a Cartagena y sitúa la inclusión en el centro de la programación. Según ha explicado, el proyecto pretende impulsar buenas prácticas que favorezcan la participación en el deporte desde una perspectiva amplia, que comprende tanto a las personas con discapacidad como la convivencia entre generaciones y la visibilidad de la diversidad sexual en el ámbito deportivo.

La programación incluye baloncesto y slalom en silla de ruedas, boccia, yoga adaptado a personas con discapacidad y párkinson, orientación inclusiva, parapowerlifting y un torneo inclusivo de tiro con arco. A estas actividades se suman propuestas populares como el Día de la Bicicleta y la Fiesta del Patinaje, además de exhibiciones y prácticas de distintas disciplinas deportivas.

MÁS DE 100.000 METROS CUADRADOS EN MURCIA

En Murcia, el festival ocupará más de 100.000 metros cuadrados en torno al Polideportivo José Barnés, el Parque Fofó, los pabellones Príncipe de Asturias y José María Cagigal y las zonas exteriores próximas. El programa municipal contempla 180 actividades gratuitas, de las que 127 se desarrollarán en el municipio, distribuidas en más de 70 disciplinas deportivas.

La organización prevé alrededor de 100.000 asistentes y la participación directa de unas 7.000 personas en las actividades. Para el desarrollo del evento, las federaciones aportarán cerca de 200 técnicos titulados, mientras que más de 300 voluntarios de las federaciones y de la Universidad colaborarán en las tareas organizativas. La previsión de impacto económico para las ciudades participantes se sitúa en 1,8 millones de euros.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha destacado que "Murcia reunirá a generaciones, barrios, instituciones y países alrededor de un lenguaje universal: el lenguaje del esfuerzo, del respeto, de la superación y del compañerismo". La celebración recupera la experiencia de la antigua Fiesta del Deporte de Murcia, que pasó de reunir a 15.000 asistentes en 2016 a superar los 70.000 en 2019.

La mayoría de las actividades serán de libre participación y no requerirán inscripción previa, salvo algunas excepciones, como las competiciones oficiales organizadas por las federaciones. En Murcia, el horario será el sábado 24 de octubre, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y el domingo 25, de 10.00 a 15.00 horas.

CARTAGENA ACOGE LAS ACTIVIDADES NÁUTICAS

Cartagena concentrará parte de la programación europea y las propuestas vinculadas al mar. Durante este jueves y viernes, la ciudad acoge a las delegaciones internacionales participantes en el proyecto, que desarrollan seminarios y talleres sobre deporte inclusivo, con actividades como el spikeball y el paddle surf adaptado a personas con discapacidad.

El programa incluye también las experiencias de los deportistas paralímpicos Lorenzo Albaladejo y Juan Caselles, que compartirán su trayectoria en la promoción de la inclusión, además de un seminario en el que las organizaciones participantes presentarán buenas prácticas y proyectos europeos dirigidos a fomentar la actividad física entre personas en riesgo de exclusión social.

El sábado 24, de 10.00 a 14.00 horas, se celebrará el iSportFest Nautic, con actividades náuticas, acuáticas y de playa en el entorno del puerto de Cartagena y del monumento de la Cola de Ballena.

Como complemento a la programación, la organización ha habilitado una aplicación gratuita, descargable desde la web del evento, que permite registrar la participación y optar a premios. La herramienta incluye el Pasaporte Deportivo, con el que se podrá participar en un sorteo de material oficial.

En el proyecto participan entidades de Italia, Portugal, Croacia, Austria, Lituania, Bulgaria, Grecia, Rumanía, Chipre, Eslovenia y Polonia, que compartirán experiencias y propuestas para extender las buenas prácticas de inclusión a través del deporte.