Murcia, "casi al límite" de capacidad al acoger 215 menores inmigrantes, pide al Estado ayuda para garantizar asistencia

Publicado 16/12/2019 12:03:41 CET

VOX considera que habría que deportarlos y solucionar el problema en su país de origen

CARTAGENA (MURCIA), 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 305 menores inmigrantes han llegado a las costas de la Región en 2019, de los que actualmente se están acogiendo a 215 en 8 centros especializados para tratar menores inmigrantes y en 5 centros en los que se acogen a menores.

"Hemos llegado prácticamente al límite de nuestra capacidad", ha asegurado la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, que ha comparecido en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Asamblea Regional para abordar la gestión que se está realizando de los menores extranjeros no acompañados en la Región.

La consejera cree que los últimos días del año podría producirse una "avalancha" de llegada de menores inmigrantes a la Región, ya que las condiciones climáticas de este año han provocado un "retraso en la llegada de pateras" a las costas de la Región, de manera que si esto se produjera afirma que "podríamos vernos superados por la situación".

En ese sentido, ha avanzado que desde la Consejería se está preparando un escrito al Gobierno nacional para solicitar que adopte "medidas extraordinarias" que permitan "compensar el gasto que genera a esta Comunidad la atención a estos menores. Necesitamos medidas complementarias que permitan asumir el gasto que supone para garantizar en el tiempo el servicio que reciben. Es importante que el gobierno de la nación se implique económicamente".

La consejera ha recordado que el servicio que se presta a los menores extranjeros no acompañados se presta "por imperativo legal" debido a las leyes de extranjería y a la de protección del menor.

Asimismo, ha añadido que el Gobierno de España no ha hecho aportaciones a la Comunidad en este sentido. Señala que en 2018 el Gobierno nacional emitió un Real Decreto con medidas extraordinarias que permitió hacer un traspaso de dinero de hasta 40 millones de euros entre las comunidades autónomas que asumían este tipo de funciones, "es un importe que en la última reunión mantenida con la ministra Carmen Calvo dijo que no se contemplaba en los presupuestos porque estábamos con presupuestos prorrogados y que mientras no hubiera un gobierno estable no se contemplaba alguna otra ayuda".

Durante su comparecencia, Franco ha recordado que desde 2017 se ha incrementado la recepción de menores inmigrantes no acompañados en la Comunidad. En 2017 se atendieron 412 menores inmigrantes sin acompañamiento de adultos, recibiendo solo en el último trimestre de dicho año a 250.

En 2018, por su parte, se atendieron 501 menores. A fecha de 31 de diciembre de 2018 había en situación de acogimiento residencial 210 menores, mientras que en esa misma fecha en 2017 había 90 menores en esa situación.

Contraria a estos planteamientos se ha situado la diputada de VOX, María Isabel Campuzano, que considera que lo que habría que hacer es deportar a estos menores a sus países de origen.

"Se tiene que analizar la devolución, hasta ahora no se intenta devolver los niños a las familias, que es lo que piden las asociaciones desde Marruecos y que en su país tengan un futuro mejor porque en su país también se les necesita", ha dicho.

Según ella, habría que cambiar la legislación, ya que, tal y como dice que han denunciado varias asociaciones, lo que se está haciendo es "crear un efecto llamada".

La diputada de VOX ha denunciado que cuando estos menores llegan a la Región se les "encierra en barracones; es lamentable". Ha manifestado que cada plaza en un centro de menores de este tipo cuesta 100 euros al día, "son casi 3000 euros al mes, un 70% más que en las plazas de residencias de mayores, con ese dinero se podría arreglar la vida de estas familias en su origen", ha expuesto añadiendo que "estamos equivocando las políticas migratorias".

El socialista Pedro López, por su parte, ha señalado que la atención a los menores está recogida en el ordenamiento jurídico y ha reconocido la "solvencia y garantías" con las que la Comunidad está atendiendo a estos menores.

"La comparecencia se ha producido porque hay un discurso que criminaliza a estos niños. Pedimos a la consejera que sea firme con respecto a prevalecer todos los centros abiertos, desde el de Santa Cruz, y que también ponga en marcha campañas de concienciación para atacar el discurso falso que lo que hace es criminalizar a estos niños", ha añadido.

La diputada de Podemos, María Marín, por su parte, ha echado en falta por parte de la consejera medidas concretas para atender a estos menores. A su juicio, la acogida de estos menores es "competencia de la Comunidad, no podemos estar constantemente echando balones fuera", ha dicho exigiendo medidas para "combatir el discurso de odio de determinados partidos" en este sentido.

El diputado del PP, Antonio Calderón, ha afirmado que "hay que atenderlos sí o sí porque son niños". El parlamentario considera que "deben ser atendidos con todo lo que sea necesario".

"No podemos andar con nombre, no con acrónimos, hay que ver las realidades, sus historias y trayectorias , el porqué de sus dificultades", ha dicho el parlamentario autonómico 'popular' quien ha apelado a los partidos "a trabajar todos juntos ya que llevará a una convivencia efectiva y propiciará su inclusión", ha dicho pidiendo a su vez al Gobierno de España "fondos necesarios" para atenderlos.

Desde Ciudadanos, Francisco Álvarez ha mostrado el apoyo de su grupo para atender a estos menores. "Hay que intentar recabar el apoyo del Gobierno de la nación, que es absolutamente necesario ya que esto no es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma", ha dicho.