Murcia pone en marcha el dispositivo especial con motivo del Día de Todos los Santos

Archivo - Cementerio Nuestro Padre Jesús (Murcia) - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un dispositivo especial hasta el próximo 1 de noviembre con motivo de la festividad del Día de Todos los Santos que incluye el refuerzo del personal del Servicio municipal del Cementerio y servicios especiales de limpieza, transporte y seguridad, tanto en el Cementerio de Nuestro Padre Jesús, en Murcia, como en los 33 cementerios de las pedanías del municipio.

Los concejales de Salud, Pilar Torres; de Emergencias y Seguridad Ciudadana, Fulgencio Perona; de Movilidad, José Francisco Muñoz; y de Comercio, Jesús Pacheco, han presentado el dispositivo municipal, coordinado en torno al día de Todos los Santos y que permitirá ampliar el horario de apertura del camposanto, al que podrán acceder los usuarios de 8.00 a 19.00 horas a partir de este domingo, 25 de octubre, según han informado desde el Consistorio.

SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

Los usuarios al camposanto podrán acceder al estacionamiento interior del cementerio a través de las puertas oeste y norte, por las que también se podrá salir del recinto. A su vez, las puertas de la zona sur permanecerán cerradas para vehículos y se dará prioridad a las personas con movilidad reducida.

El Consistorio ha previsto un refuerzo especial del transporte público con el que facilitar los desplazamientos al Cementerio de Nuestro Padre Jesús desde la Glorieta los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

De este modo, el sábado 31, la línea 44 hará sus paradas habituales, con salidas desde la Glorieta a las 9.30, 11.00, 12.30, 15.10 y 17.10 horas, mientras que las salidas desde el cementerio están previstas a las 10.15, 11.45, 13.15, 15.55 y 17.55 horas.

Asimismo, el 1 de noviembre, el servicio especial entre Glorieta y el cementerio municipal contará con salidas desde la Glorieta a las 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.00, 12.30, 13.30, 15.15 y 16.35 horas. Por su parte, las salidas del transporte público desde Nuestro Padre Jesús se han programado a las 9.45, 10.15, 10.50, 11.15, 11.45, 12.30, 12.45, 13.15, 14.15, 16.10 y 17.30 horas.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Por su parte, Policía Local ha dispuesto un operativo especial compuesto por 365 agentes. Del total, 118 policías garantizarán la seguridad de los ciudadanos en el Cementerio Municipal, así como en los puntos de venta de flores y en la Glorieta de España, donde se ubicará la parada de autobuses especial el 1 de noviembre.

Igualmente, se prestará servicio del 28 de octubre al 1 de noviembre en los cementerios de pedanías, donde intervendrán 247 policías de las Comisarías de Distrito II y III.

Además, durante la jornada de Todos los Santos, Protección Civil contará con un dispositivo preventivo con voluntarios, agentes de emergencias y técnico de coordinación. Además, se ha previsto la presencia de una ambulancia de Cruz Roja con dos sanitarios, de 8:00 a 19.00 horas, del 30 de octubre al 1 de noviembre.

LIMPIEZA Y HORARIOS

Por otro lado, se ha reforzado la limpieza y recogida de residuos en los cementerios, se han instalado seis grupos de aseos portátiles en Nuestro Padre Jesús hasta el 2 de noviembre, y se han intensificado los tratamientos ecológicos contra el mosquito tigre.

Además, la capilla permanecerá abierta al público desde este sábado, hasta el 2 de noviembre. Se realizará el día 1 de noviembre a las 11.00 horas un concierto lírico, con la colaboración de la Funeraria de Jesús, y la tradicional Misa de Todos los Santos en el propio cementerio.

Por otro lado, quienes deseen comprar elementos florales podrán hacerlo en los puestos que se instalarán en distintos puntos del municipio. En total, 28 stands se distribuirán en la Plaza Santa Catalina y calle Párroco Pedro Martínez Conesa, en Murcia; el Cementerio Municipal y la calle Mayor de Espinardo; la calle Mayor y el cementerio de El Palmar; así como en la Calle Mayor de Sangonera la Verde.

LA VIRGEN DE LA FUENSANTA VISITA EL CEMENTERIO MUNICIPAL

La Virgen de la Fuensanta hace parada este jueves en el Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús, en una jornada en la que la Patrona de Murcia estará acompañada por Nuestro Padre Jesús Nazareno. Así, a las 16.30 horas se producirá un encuentro histórico entre las dos imágenes frente a la portada principal del camposanto.

Tras este momento, los asistentes podrán ver un mosaico conmemorativo del paso de 'La Morenica' por el cementerio municipal y se llevará a cabo una procesión de las imágenes en el interior del camposanto que incluirá un emotivo homenaje a Julián Alcaraz, autor del cartel de las Fiestas de Primavera de 1927, en el que se conmemoraba la coronación de la Virgen de la Fuensanta.