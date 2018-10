Murcia se prepara para la gota fría reforzando el número de bomberos y policía

Publicado 19/10/2018 14:42:07 CET

Los Bomberos incrementan sus efectivos un 75% y Policía Local destina 75 agentes para del Plan Especial de Zonas Inundables

MURCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha convocado esta mañana una reunión urgente en la que se ha abordado el dispositivo especial de seguridad ante la alerta por gota fría que la Agencia Estatal de Meteorología ha declarado en Murcia desde este viernes por la noche hasta mañana al mediodía.

"La AEMET ha bajado el nivel de aviso de naranja a amarillo entre las 00.00 horas de hoy y las 12.00 de mañana, pero desde el Ayuntamiento vamos a actuar como si fuera naranja, porque las previsiones varían hora a hora y conviene reforzar todas las medidas de seguridad", ha destacado el regidor.

Así ha avanzado que se han reforzado los efectivos policiales en la ciudad y pedanías y cinco agentes "se encargarán exclusivamente de atender el Plan Especial de Zonas Inundables que hemos activado"; a los que hay que sumar los agentes activos en los servicios ordinarios (sala, atestados, patrimonio).

En cuanto a los Bomberos, a los 35 habituales se sumarán 25 más, es decir, un 75 por ciento más de efectivos, duplicándose los operarios de sala y los equipos. Protección Civil también movilizará a 25 personas esta noche, que mañana serán 31, ha informado José Ballesta.

En la reunión de trabajo, a la que han asistido concejales del equipo de Gobierno, se ha establecido el dispositivo de coordinación entre Bomberos de Murcia, Policía Local, Protección Civil, Aguas de Murcia, el servicio de alumbrado, limpieza, urbanismo, parques y jardines, y el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS).

Los Servicios Sociales tienen preparados tres equipos móviles de Emergencia y un dispositivo que incluye colchonetas y alimentos en el caso de que fuera necesario evacuar.

Aguas de Murcia va a movilizar 48 personas en este dispositivo especial de emergencia, que estará activo todo el fin de semana. Parques y Jardines aportará 31 efectivos extraordinarios. Limpieza va a tener activo el 100% de su personal habitual, quienes revisarán y actuarán para limpiar arrastres y zonas anegadas.

El dispositivo también incluye la coordinación del personal de alumbrado público y del departamento de obra, con toda su maquinaria y grúas operativas, así como el servicio de transporte público (tranvía y autobuses), con los que se trabajará de forma coordinada.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA LAS 24 HORAS

Se va a ofrecer información actualizada a lo largo de todo el día de este viernes y sábado, sobre los incidentes que se produzcan, cortes de las carreteas y avisos por lluvias a través del canal de Twitter de la Policía Local (@MurciaPolicia), que estará activo las 24 horas.

La Policía Local de Murcia recuerda que "es importante en estas horas en las que permanece activada la alerta, no utilizar vehículos particulares, no atravesar las ramblas o calles con agua, respetar los puntos cortados y no establecer vehículos en zonas inundables".