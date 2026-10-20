El Museo Arqueológico de Murcia custodiará una inscripción romana hallada en los Baños de Fortuna - CARM

FORTUNA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El Museo Arqueológico de Murcia custodiará para su estudio y conservación una inscripción romana monumental descubierta durante los trabajos arqueológicos que se desarrollan en los Baños Romanos de Fortuna, según ha informado la Comunidad Autónoma.

La inscripción está grabada en un sillar de piedra de unos 90 centímetros de longitud y presenta letras de hasta 23 centímetros de altura. Las primeras estimaciones apuntan a que el texto original pudo alcanzar al menos los 4,8 metros de longitud, lo que sitúa la pieza entre las inscripciones romanas de mayor tamaño documentadas en la Región de Murcia.

Los trabajos de excavación, financiados por el Gobierno regional con 150.000 euros, han permitido localizar la pieza en un muro en el que se reutilizaron elementos arquitectónicos anteriores, en una zona afectada por un derrumbe. Su estudio permitirá avanzar en el conocimiento del conjunto monumental y de su evolución histórica.

La datación preliminar sitúa la inscripción entre finales del siglo I antes de Cristo y el siglo II después de Cristo, sin descartar que pueda corresponder a época augustea. En la Región de Murcia solo se conocen otras tres inscripciones con caracteres de dimensiones similares, todas ellas localizadas en Cartagena.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, ha visitado el yacimiento junto a la alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero, y el responsable de la excavación, el profesor de la Universidad de Murcia Gonzalo Matilla.

Además del hallazgo epigráfico, la intervención ha permitido dejar al descubierto la totalidad de la piscina y delimitar la planta del edificio principal. Los Baños Romanos de Fortuna están declarados Bien de Interés Cultural desde 2016.