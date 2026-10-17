Nacen dos ciervas en Terra Natura Murcia en plena época de la berrea

Terra Natura Murcia ha incorporado dos nuevas crías de ciervo, ambas hembras, nacidas recientemente en sus instalaciones - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Murcia ha incorporado dos nuevas crías de ciervo, ambas hembras, nacidas recientemente en sus instalaciones, con las que el parque alcanza los 18 ejemplares de esta especie. Las pequeñas permanecerán en el recinto, donde continúan su desarrollo integradas en la manada.

Los ciervos son animales de carácter gregario que viven en grupos organizados y jerarquizados, en los que las hembras desempeñan un papel esencial. Este comportamiento social puede observarse actualmente en Terra Natura Murcia, coincidiendo además con uno de los momentos más singulares del ciclo biológico de la especie: la berrea.

Este fenómeno natural, propio del otoño, marca el periodo de reproducción de los ciervos. Durante estas semanas, los machos emiten característicos bramidos para atraer a las hembras y advertir de su presencia a otros ejemplares.

La llegada de estas dos nuevas crías supone un nuevo hito para Terra Natura Murcia y contribuye al mantenimiento de una población estable de esta emblemática especie en el parque, ofreciendo además a los visitantes la posibilidad de conocer de cerca sus comportamientos más característicos en un entorno adaptado a sus necesidades.