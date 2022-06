El nivel de riesgo de incendio forestal sigue siendo extremo en casi toda la Región

MURCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa de que el nivel de riesgo de incendio forestal previsto para este lunes, 20 de junio, es extremo en toda la Región de Murcia, excepto en el Litoral este y oeste, en donde es alto.

Por ello, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, recuerda que debe evitarse toda actividad que pueda provocar un incendio forestal.

Por ejemplo, no se permite hacer fuego; y no se pueden arrojar colillas ni cerillas. Asimismo, insta a no dejar basura en el monte y, si se ve humo o fuego, debe llamarse inmediatamente al 1-1-2