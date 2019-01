Noelia Arroyo: "El PP gobierna escuchando a los profesionales, sus demandas y sus propuestas"

Publicado 22/01/2019 14:04:40 CET

La candidata cartagenera a la Alcaldía asegura que "hay que gobernar contando con la sociedad y los profesionales, no de espaldas a ellos"

CARTAGENA (MURCIA), 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Ayuntamiento de Cartagena, Noelia Arroyo, se ha comprometido a que los programas de gobierno regional y locales den respuesta a las demandas del sector turístico.

"El Partido Popular es un partido que gobierna contando con los sectores profesionales y que escucha sus demandas y sus propuestas. Las recogeremos en ese compromiso que será nuestro programa de gobierno y nuestra intención será llevarlas a cabo en la Región, con Fernando López-Miras y, en Cartagena, con el proyecto que yo lideraré y tiene detrás un gran equipo y todo el partido".

Arroyo ha fijado este compromiso tras presentar a Cartagena como la ciudad que será escenario el próximo sábado de la primera Convención Regional de Turismo, enmarcada bajo el lema, 'Hacia una gran Región desde el Turismo' y que clausurará el presidente regional del PP, Fernando López Miras.

"Cartagena ha sido elegida como sede de esta primera Convención Regional porque nuestro presidente tiene claro que ésta es la capital regional del turismo", ha dicho.

Arroyo ha insistido en que "hay que gobernar contando con la sociedad y los profesionales, no de espaldas a ellos; sin embargo en Cartagena se prometió un plan estratégico de turismo que no se ha diseñado, no hay hoja de ruta, se gobierna a golpe de ocurrencia, se dan bandazos y se hacen cosas que no obedecen a las demandas del sector. Nosotros -ha dicho- vamos a diseñar nuestra hoja de ruta con el sector y mi programa recogerá sus propuestas".

La candidata cartagenera ha dicho que el foro "está diseñado para escuchar a la sociedad y a los profesionales, para escuchar las aportaciones de empresarios y de asociaciones que conocen los problemas los retos y desafíos del turismo en la región de Murcia".

Noelia Arroyo ha explicado que "el objetivo que nos hemos marcado es seguir trabajando con planificación en un proyecto sólido y eso pasa por planificar una hoja de ruta que nos permita atraer a un turismo de calidad, con más inversión en promoción, que aquí en Cartagena brilla por su ausencia, y trabajar en la desestacionalización".

Considera la candidata que, "además de promoción, el turismo necesita facilidades a los inversores, como la simplificación administrativa y, sobre todo, buenas conexiones". En ese sentido ha destacado "la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional, que triplica las instalaciones y ofrece muchas más oportunidades para crecer como destino turístico"

En el cierre del acto, ha informado la candidata 'popular' intervendrá también Daniel Lacalle, experto economista y gestor de inversiones.

Previamente se desarrollarán dos paneles de trabajo; el primero moderado por la propia Arroyo y en el que intervendrán como ponentes, José Ángel Díaz, Laura Muñoz de la empresa vinícola "Casa Rojo y José Francisco García Molina de 'WEGUEST'.

APUESTA POR 'COSTA CÁLIDA'

El segundo panel contará con el vicepresidente de COEC y de Hostemur, Juan Carlos García como ponente al que acompañarán, Mari Carmen Ayala, presidenta de la Asociación de Alojamientos Turísticos de Murcia y del decano de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT, Miguel Angel Tobarra.

El segundo panel estará moderado por la expresidenta de Hostetur, María del Mar Martínez, que ha asistido a la presentación y a preguntas de los periodistas, ha cuestionado la iniciativa municipal de crear la marca 'Costa de Cartagena' promovida por el Ayuntamiento y ha manifestado que prefiere que las administraciones sigan apostando por la marca 'Costa Cálida' para la promoción del turismo y que esa promoción es buena para Cartagena, que tiene la mayor oferta náutica y de sol y playa.