El número de espectadores de los auditorios municipales crece más de un 10% en 2018

Publicado 23/02/2019 9:29:46 CET

La nueva programación está conformada por 100 actividades, de los que 80 serán representados por entidades murcianas

MURCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 81.316 espectadores participaron en las actividades de los Auditorios Municipales durante el año 2018, lo que supone un aumento de más del 10 por ciento respecto al año anterior.

De esta cifra, la asistencia se distribuyó en 42.502 espectadores en cesiones de los espacios de los auditorios de La Alberca, Algezares, Beniaján, Cabezo de Torres y Guadalupe y 38.814 en actividades propias. Esto supone un porcentaje de público del 52,26 por ciento en usos realizados por entidades ajenas al Ayuntamiento de Murcia.

Los Auditorios Municipales ofrecieron un total de 421 eventos durante el año 2018, de los cuales 220 corresponden a la programación propia de estos espacios y 201 corresponden a cesiones de espacio para la organización de actividades por parte de otras entidades.

Así se avanzó en la presentación de la nueva programación de los auditorios municipales hasta el próximo mes de junio. Para esta temporada, los auditorios municipales ofrecen un total de cien espectáculos, de los cuales 80 serán representados por entidades murcianas.

En esta oferta se ha tratado de abarcar diferentes géneros artísticos, teatro, danza, humor, espectáculos familiares, música, pero también se ha pretendido llegar a todos los sectores de público, con espectáculos que van desde bebés hasta adultos, pasando por familias y jóvenes.

Las actividades musicales ocupan un lugar muy destacado en la programación de los auditorios, con el 32 por ciento del total ofreciendo espectáculos musicales de lo más variado: folklore, flamenco, clásica, lírica, cantautores. Destacan, entre otras, el Ciclo de conciertos del Conservatorio de Música de Murcia; el VI Concurso de cante Murcia Flamenca; Bandas de Música o el Festival EnClave de Swing y Jazz..

El teatro, por su parte, supone el 30 por ciento de la programación, ofreciendo sobre todo, mucho teatro murciano ya que por los escenarios desfilarán compañías como El Matadero, Teatro de la Entrega, Enclavados, Alquibla, Amigos del Tenorio.

En la programación destacan comedias como 'Qué viene mi marido', '24-F', o 'Yo me bajo en la próxima... y usted?'; teatro comprometido con historias como la de 'Los días humillados', 'Ronem Ram' o 'Lo nuestro'; teatro clásico y grandes autores con montajes como 'Cyrano', 'Entre bobos anda el juego', 'Réquiem para Lorca', 'Lope que te parió' o 'Norte'.

Además de algunos experimentos como el que plantea el proyecto 'Hijos de Mary Shelley' que pide a autores que escriban y pongan en escena monólogos dramáticos y con tintes autobiográficos. En esta ocasión se contará con la autora y premio Planeta Espido Freyre y con Fernando Marías en el espectáculo 'Esta noche moriremos'.

También es de destacar la XVII edición de la Muestra de Teatro Edmundo Chacour que contempla espectáculos de diversa índole (adulto, infantil) y actividades complementarias como la celebración del Día Mundial del Teatro, mesas redondas, curso de formación de voz.

En esta programación se ha incluido en la programación un amplio repertorio de actividades infantiles y familiares. Esta temporada se podrá disfrutar de espectáculos recomendados para todos los tramos de edad de la infancia, desde bebés hasta 12 años, con teatro, títeres, teatro de objetos. Así se han programado títulos clásicos como 'Hansel y Gretel', 'El Principito', 'The wolf and the seven kids', 'Historia de un calcetín', 'Grillos y luciérnagas', 'Vuela Pluma'.

Los espectadores podrán disfrutar también de espectáculos de flamenco, danza contemporánea, lindy hop y folklore. Dentro de la programación de danza destaca el III Ciclo de Danza Española que consolida un camino iniciado dos temporadas atrás con el que se pretende ofrecer danza de calidad y con un formato y precio accesible a los ciudadanos del municipio y contar con algunas de las primeras figuras del ballet nacional para buscar un mayor alcance y repercusión de la danza en el contexto de nuestras pedanías.

El ciclo cuenta con seis espectáculos de danza que van desde el flamenco más clásico de Maise Márquez con 'Habla la tierra' al más contemporáneo de Pol Jiménez con 'Katakana', pasando por grandes espectáculos como 'Relatos' llevado al escenario por bailarines del ballet nacional. Este ciclo cuenta con la dirección artística de Angel Manarre y se complementa con seis masterclass, a cargo de los protagonistas de las diferentes representaciones que se llevarán a cabo en cada uno de los Auditorios.

Otras actividades que pasarán esta temporada por los Auditorios Municipales serán proyecciones de cine y documentales, charlas, conferencias como el espectáculos de magia como Mágica locura o la Gran Gala Mágica que se enmarca en el XXXVI Congreso Mágico Nacional; espectáculos de humor con monologuistas de la talla de Ricardo Castella o Martita de Graná, entre otros; Certámenes de chirigotas; espectáculos de circo como Seu Te! de Acrobacia Mínima o musicales de creación murciana como La Bella y la Bestia y La familia Addams.

Con carácter general, las entradas costarán 4 euros para espectáculos de adultos y 3 euros para los infantiles 3 euros. Las excepciones están constituidas por aquellos espectáculos organizados por compañías o entidades que utilizan la cesión de los auditorios para la representación de sus espectáculos.

La venta de entradas se realiza en www.enclavecultura.com y www.entradasatualcance.com, mientras que en taquilla se podrán adquirir dos horas antes de cada espectáculo en la taquilla de cada uno de los Auditorios.

La programación completa de los cinco Auditorios puede verse en la Web www.enclavecultura.com y en eventos.murcia.es Además se puede acceder a la cuenta de Facebook www.facebook.com/enclaveculturamurcia.