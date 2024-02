El obispo Lorca Planes realiza este martes 'una radiografía' de la Diócesis en el foro-tertulia 'La Luz'

MURCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El foro-tertulia 'La Luz', un lugar abierto para el debate de las ideas, reconocido club de opinión, recibe este martes al Obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, quien durante su intervención en el citado foro realizará una 'radiografía' del estado actual por el que atraviesa la diócesis.

Monseñor Lorca también analizará durante su intervención temas de interés como los mensajes y la repercusión social del Año Jubilar de Caravaca, el 'proceso sinodal' por el que atraviesa la Iglesia Católica impulsado por el Papa Francisco o la restauración de la fachada de la Iglesia Catedral de Murcia.

José Manuel Lorca Planes cumplirá 75 años el próximo 18 de octubre. Nació en la pedanía murciana de Espinardo. Es Licenciado en Teología Bíblica y recibió la ordenación sacerdotal el 29 de junio de 1975. Es Obispo de la Diócesis desde el 1 de agosto del 2009 y anteriormente fue Obispo de Teruel.

Asimismo en la Conferencia Episcopal Española es el presidente de la comisión episcopal para las Comunicaciones Sociales. El foro tertulia 'La Luz' desarrolla su tercera temporada y por el mismo han pasado destacados ponentes como el presidente regional Fernando López Miras, el entonces secretario de Estado de Infraestructuras y actual presidente de Paradores Nacionales, Pedro Saura, el secretario general del PP, Teodoro García, el empresario Tomás Fuertes, el ex seleccionador nacional José Antonio Camacho, la escritora María Dueñas, los toreros Ureña y Rafaelillo, el secretario general del PSRM, José Vélez o el ex director general del INSS y actual directivo del Real Madrid, José Sánchez Bernal.

También pasaron por el foro el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, el escritor y diplomático Inocencio Arias, el prestigioso traumatólogo archenero Pedro Guillén, el economista y empresario Eugenio Galdón, el ex presidente del Congreso, ex ministro de Defensa, Federico Trillo, el ex presidente de SACYR, Luis Del Rivero, el arzobispo murciano de Bolivia, Jesús Juárez, la vicepresidenta de Mapfre, consejera de ACS y directiva del Real Madrid, Catalina Miñarro, la ex ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, la secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María Gonzalez Veracruz, el catedrático de cirugía y coordinador regional de transplantes, Ricardo Robles, el director del diario La Verdad, Alberto Aguirre de Cárcer y el director de Radio Murcia, de la cadena SER, Domingo Camacho, la ex vicesecretaria general del psoe, Elena Valenciano, el investigador biomédico y ex director del Carlos III, Cristóbal Belda y el magistrado y miembro del CGPJ Juan Martinez-Moya y el director de Cirugía de la Fundación Jiménez Díaz, Damián García Olmo, entre otros.