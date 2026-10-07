La Oktoberfest vuelve a San Javier del 9 al 11 de octubre

Presenación de la Oktoberfest de San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La Oktoberfest, la fiesta de la cerveza que se celebra en la ciudad bávara de Munich, llega un año más a San Javier, donde la peña 'El Cantazo' ha reproducido, de la manera más fiel posible, un evento solidario que cada año atrae a miles de personas de dentro y fuera del municipio.

La concejala de Fiestas, Isabel Madrid y el presidente de la peña El Cantazo, Ricardo Luna, han presentado esta nueva edición de la Oktoberfest, que recrea la famosa fiesta alemana con ambientación, vestimenta típica de Baviera y música en directo, en la carpa del recinto municipal de fiestas, han informado desde el Consistorio.

El recinto abrirá sus puertas el próximo viernes 9 de octubre a las 20.00 y a las 21.00 horas tendrá lugar el tradicional acto de apertura del barril por el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo. El sábado y domingo siguientes lo hará a partir de las 12.00 y cerrará los tres días a las 2.00 horas.

La organización ha preparado las actuaciones en directo de Mr. Hyde, el primer día; Aparatus Band, Paloma Sin Basilio y La Calle tocarán el sábado mientras que el domingo actuarán Antonio Micol, Bloody Mess y Karp Diem.

En cuanto a la oferta gastronómica, no faltarán las salchichas alemanas, en una carta con pollo asado, costillas, codillo, alitas y hamburgesas, entre otras cosas, con guarnición de patatas. Además, se servirán tres tipos de cerveza, entre ellas la que se fabrica para las Oktoberfest.

Los precios, que no suben respecto al año pasado, estarán entre 6 y 9 euros el medio litro o litro de cerveza y la parte gastronómica a partir de los 4 euros.

Los componentes de la peña El Cantazo serán los encargados de cocinar y atender las barras de un evento creado por ellos mismos hace siete años con una motivación benéfica. En esta edición, según informó Ricardo Luna, la recaudación se entregará a Aidemar, Crece con Dabadá y La Huella de Carolina.