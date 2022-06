Omar Daf rompe con el germen de su creación plástica en su nueva exposición 'Aisatsana, un Bosque y el Océano'

LORQUÍ (MURCIA,) 10 (EUROPA PRESS)

Omar Daf, uno de los muchos alter ego del artista Luis Bernardeu, expone en la sala 'José Antonio Barítono' del Centro de Promoción Cultural de Lorquí su último trabajo, 'Aisatsana, un Bosque y el Océano', que supone una ruptura con lo que, hasta ahora, había sido el germen de su creación plástica.

En esta muestra, que se podrá visitar hasta el 23 de septiembre, abandona como motivo el contexto vital que impregna a sus estados emocionales, para convertirse en mero trasmisor, en medium, en canalizador artístico de ese impulso creativo.

Con la ayuda de un tema de Aphex Twin, esa canalización inconsciente le ha hecho, en esta ocasión, a crear de forma automática e impulsiva, como así lo atestiguan la cantidad de piezas y los trazos y manchas explosivas que llenan las obras, algo así como una cartografía abstracta de las relaciones humanas.

Esta cartografía sentimental por entregas empieza como una pulsión entre la obscuridad (negro) y la luz (blanco), para acabar, quizás de nuevo por el influjo del poeta beat Lawrence Ferlinghetti, en una especie de psicogeografía debordiana, que le lleva a trazar un itinerario que atraviesa lo siniestro (el bosque) y aspira a alcanzar una cierta virtud balsámica al llegar al océano.

Este camino, intrincado, espinoso y marcado mediante líneas que a veces parecen columnas de lava y otras rayos rosados o soleados, se va llenando de referencias culturales explícitas (el 'A Forest', de The Cure; 'By The Ocean', de Loganz; o la 'Aurora', de Federico García Lorca), otras obvias (el informalismo, Cy Towmbly o los trabajos previos de Omar) y otras nuevas y de origen aparentemente inconexo ('Windows', un poema del cubano Virgilio Piñeira o la música de Squarepusher).

Probablemente no hay mejor síntesis que el siguiente fragmento del texto del escritor Alfonso García-Villalba y que se incluye en el catálogo de la exposición: "Toda observación se detiene en el placer de la destrucción".

'Aisatsana, un Bosque y el Océano' se incluye en el Programa de Espacios Expositivos EXE del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia. Ha sido comisariada por Tais Bielsa Rey y coordinada personalmente por María Dolores García Rojo, Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Lorquí.