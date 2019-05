'El Orejas': "Me arrepiento desde el minuto 1, no tenía pensado matar a la pareja pero era su vida o la mía"

Publicado 21/05/2019 14:19:33 CET

Un mensaje del acusado a su pareja: "Mejor que me lleves cerveza a la cárcel que no flores al cementerio"

Juan A.A., apodado como 'El Orejas', ha confesado este martes, en la segunda sesión del juicio oral con Jurado Popular que se celebra en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, que está "súper arrepentido desde el minuto uno" de haber matado a una pareja en Caravaca en abril de 2016, pero "era su vida o la mía".

Según ha revelado en el juicio que se celebra contra él, acusado de doble asesinato y tenencia ilícita de armas, y dos individuos más, por el que fiscal pide penas que suman más de medio siglo de cárcel, "no tenía pensado darle muerte, era para asustarlo" debido a las continuas amenazas a las que estaba siendo sometido por parte de una de las víctimas.

"Sé que esto no se puede borrar como un dibujo, hay que asumir lo que has hecho, esto ya no tiene perdón y no vale mirar hacia atrás", ha dicho 'El Orejas', quien ha admitido que para hacer lo que hizo, matar de dos disparos a esta pareja, "se te tiene que ir la cabeza, porque una persona normal no hace eso, pero desde que amenazó a mi hijo, lo más grande que tengo en mi vida, me derrumbé, y no estoy enfermo".

Incluso ha llegado a poner de relieve que llegó a temer por su vida y la de su familia, ya que la víctima "dio una paliza a su suegro que lo tuvieron que ingresar".

La noche del crimen, 'El Orejas' concertó un encuentro con la víctima, desconociendo que la pareja de ésta lo acompañaba, en un pub de Caravaca, pero finalmente no acudió porque tenía "miedo" y prefirió esperarlo en su vivienda, en un paraje de Caravaca, "a oscuras, porque estábamos solos y en el pub había gente".

Su intención, ha insistido, no era matarle cuando le vio llegar acompañado de su pareja, sino hablar con él para que depusiera en las continuas amenazas, pero la víctima al percatarse de su presencia le quiso atropellar con el vehículo, por lo que 'El Orejas' salió huyendo. "Vi que era su vida o la mía", añade.

"Él vio que yo llevaba un arma y podía haber escapado, huir, pero me quiso atropellar con el coche y después se bajó del mismo y fue hacia mi", momento en el que el acusado hizo un primer disparo, fallido, consiguiendo alcanzarle un segundo.

'El Orejas', que nunca ha tenido problemas con la justicia, no tenía tampoco intención de matar a la pareja de ésta, pero asegura que le dijo "o me matas o te delato" y se fue hacia el maletero de su vehículo. "Yo tenía miedo de que llevara armas porque había matado a su marido" con anterioridad, por lo que decidió dispararle.

Las amenazas de muerte de la víctima a 'El Orejas' eran continuas, según ha señalado, hasta el punto de que le obligaron a éste a marcharse de Caravaca unos días para ver si dejaba de llamarle, porque lo hacía "unas diez o doce veces a diario y me decía que me iba a matar, que era un cobarde y ya no podía vivir más"; una enemistad que comenzó, afirma, cuando la víctima le culpó de un robo en su vivienda y que denunció ante la Guardia Civil.

Durante el interrogatorio, que se ha prolongado durante dos horas, se ha sacado a la luz un mensaje de Whatsapp del procesado a su pareja, en el que le dice que "mejor que me lleves cerveza a la cárcel que no flores al cementerio".

