Ortega (PSRM): "Si los nietos del franquismo pueden votar, los nietos del exilio también"

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSRM al Congreso de los Diputados Miguel Ortega ha respondido a las declaraciones realizadas en Murcia por la diputada del Partido Popular (PP) Cayetana Álvarez de Toledo en Murcia sobre la Ley de Nietos, defendiendo el derecho al voto de los descendientes de los exiliados republicanos y reprochando al PP "que cuestione el sistema electoral sin aportar pruebas".

"Si Cayetana Álvarez de Toledo tiene sospechas de que existe una maniobra para alterar las elecciones, que acuda a los tribunales. Y si no tiene pruebas, que deje de sembrar dudas y defienda la democracia y el voto de 160.000 personas, incluyendo a las 15.000 que ya votaron en 2023 y a las que hoy no les dejan votar", ha afirmado, según han informado desde el partido.

Ortega ha subrayado que los nietos de los exiliados republicanos "tienen el mismo derecho a votar que los nietos de quienes permanecieron en España durante la dictadura franquista". "Los derechos de los españoles no pueden depender de dónde vivan ni de quiénes fueran sus abuelos. Si los nietos del franquismo pueden votar, los nietos del exilio también", ha remarcado.

En este sentido, ha considerado "incomprensible" que PP y Vox cuestionen el derecho a votar de ciudadanos que tienen reconocida la nacionalidad española.

Asimismo, ha defendido que el Gobierno de España está poniendo los medios necesarios para cumplir con las exigencias del Tribunal Supremo y garantizar el correcto funcionamiento de los procedimientos correspondientes.

El candidato socialista ha defendido el papel de los cónsules españoles en el exterior "que desempeñan una labor fundamental para garantizar los derechos de la ciudadanía española residente fuera de nuestras fronteras". "Lo intolerable es que el PP y Vox conviertan los derechos de miles de españoles en un arma política y alimenten sospechas sobre nuestro sistema democrático. Si desde la oposición ya plantean restricciones al derecho al voto, ¿qué harían si gobernaran?", ha cuestionado.

Por otra parte, Ortega ha contrapuesto el modelo de la derecha, que ha vinculado con los planteamientos de dirigentes como Javier Milei, a la defensa socialista de los servicios públicos, las pensiones, el salario mínimo y el Estado del bienestar.

"Mientras algunos aplauden a quienes quieren recortar derechos y debilitar la protección social, nosotros vamos a seguir defendiendo la democracia, las pensiones, los salarios dignos y los derechos de la mayoría social", ha asegurado.

Finalmente, Ortega ha insistido en que la Ley de Nietos debe abordarse desde el respeto a los derechos de la ciudadanía y no desde el enfrentamiento político. "Yo entiendo que una marquesa defienda a quienes le dieron el título, pero desde el PSOE seguiremos defendiendo la democracia y los intereses de la mayoría social de este país", ha concluido.