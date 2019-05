Un panel de 20 expertos propone a Noelia Arroyo una estrategia para el futuro de Cartagena

Publicado 04/05/2019 12:54:22 CET

MURCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de cartageneros independientes especialistas en diversas áreas del conocimiento ha elaborado el documento estratégico 'Cartagena, ciudad abierta' que se ha presentado esta mañana y que ha sido redactado en respuesta a la necesidad de una estrategia de futuro para Cartagena que les planteó la candidata popular a la alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo.

El documento ha sido presentado en un acto celebrado en el Auditorio El Batel por Eugenio Galdón, Economista del Estado y fundador de ONO; María del Mar Martínez, empresaria turística; Joaquín Juan Agüera, Director General Seprox Biotech y exdirector del Parque Tecnológico de Fuente Álamo, e Ignacio del Olmo, excomisario de la Policía Local.

El documento estratégico articula 92 propuestas sobre ocho ejes, que profundizan en diversas áreas, desde las infraestructuras que harán de Cartagena una ciudad más y mejor conectada o la proyección de la imagen de la ciudad más allá de sus fronteras, hasta el fomento de un ayuntamiento más transparente y eficiente o el impulso al emprendimiento y la actividad empresarial.

Arroyo, que ha adelantado que este documento ya está sirviendo de base a su programa de gobierno, ha destacado dos ideas básicas en la propuesta del panel de expertos: la apuesta por una revolución tecnológica y la necesidad de que Cartagena busque una parte importante de su futuro fuera de sus fronteras.

La candidata ha destacado el importante papel reservado a la Universidad en este proyecto. "Nosotros tenemos una Universidad tecnológica en el corazón de la ciudad pero debemos tenerla más cerca del cerebro de la ciudad. La UPCT es un activo excepcional para hacer de Cartagena una ciudad inteligente y sostenible. Debemos construir una gran alianza entre Universidad, empresas y la administración".

Además, ha dicho que es necesario "situar Cartagena más allá del espacio local. Hacia adentro debe ser integradora, inteligente y sostenible; pero una parte esencial del futuro de Cartagena está fuera de ella. Nuestra ciudad debe proyectarse al exterior, impulsar y aprovechar las nuevas comunicaciones, crecer como destino turístico de calidad y hacerse un espacio como una capital del Mediterráneo".

CIUDAD GLOBAL

Eugenio Galdón ha defendido que "Cartagena debe ser una ciudad global. En el mundo actual o se es global o no se es nada". El empresario ha dicho que Cartagena tiene la oportunidad de convertirse en una metrópolis del conocimiento, de la innovación y del emprendimiento en unos términos de calidad de vida que son los que buscan los científicos y los emprendedores. "Cartagena tiene en sus manos en convertirse en una ciudad de progreso, en una ciudad de inclusión y modelo para otras muchas ciudades del Mediterráneo y fuera de él".

Galdón ha confesado a los periodistas que se ha implicado en este proyecto porque le gusta la idea de Cartagena que defiende Noelia Arroyo. "Yo no soy del PP y solo milité en un partido hace muchos años durante la transición. Ni siquiera voté al PP en las últimas elecciones porque había cosas que no me gustaban, pero sí me gusta la idea que tiene Noelia en la cabeza sobre Cartagena, sí me gusta la actitud abierta y llamarnos a gentes que pensamos de maneras muy distintas para que podamos aportar a la ciudad. Pase o lo que pase en la política, la ciudad es de todos o no es de nadie".

Arroyo ha defendido la necesidad de que los partidos se abra a propuestas de este tipo nacidas de la sociedad para proyectar el futuro más allá de los horizontes de cada legislatura "Para una ciudad, vivir en el corto plazo no es vivir, es sobrevivir. Nada grande sale de reflexiones pequeñas. Cartagena necesita pensar en grande para tener claros los objetivos y dirigir hacia ellos todos sus esfuerzos.