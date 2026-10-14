Los pantanos de la cuenca del Segura pierden 5 hectómetros cúbicos en la última semana

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MADRID/MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 557 hectómetros cúbicos, cinco menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este miércoles por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 362 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 271 más que la media que suelen almacenar en esta época (286 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 48,9% de su capacidad total.

En el conjunto de España, la reserva hídrica se encuentra al 57,8% de su capacidad y almacena 32.409 hectómetros cúbicos. Durante la última semana, han pedido 282 hectómetros cúbicos, es decir, el 0,5% de su capacidad total.

En estos últimos días, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Pamplona, donde se han recogido 90,4 litros por metro cuadrado. La vertiente atlántica se encuentra al 60,3%, con 25.586 hectómetros cúbicos, y la mediterránea al 49,9%, con 6.823.

En total, cuatro cuencas superan el 70%: el Guadalete-Barbate (74,9%), las Cuencas internas de Cataluña (73,4%), el Guadiana (72%) y las Cuencas internas del País Vasco (71,4%). Además, hay tres que sobrepasan el 60%: el Guadalquivir (68,8%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (63,3%) y Tinto, Odiel y Piedras (61,1%).

El resto se encuentran por debajo del 60%: el Cantábrico Occidental (57,1%), el Cantábrico Oriental (54,8%), el Tajo (53,6%), el Miño-Sil (53,1%), el Júcar (52%), el Segura (48,9%), Galicia Costa (48,4%), el Duero (47,7%) y el Ebro (45,4%).