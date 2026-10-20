Los pantanos de la cuenca del Segura pierden 4 hectómetros cúbicos en la última semana

Archivo - Embalse de La Pedrera (Orihuela) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 553 hectómetros cúbicos, cuatro menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 347 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 271 más que la media que suelen almacenar en esta época (282 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 48,5% de su capacidad total.

En el conjunto de España, la reserva hídrica española se encuentra al 57,2% de su capacidad y almacena 32.062 hectómetros cúbicos. Durante la última semana, han perdido 352, es decir, el 0,6% de su capacidad total.

En estos últimos días, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han afectado en menor medida a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Castellón, donde se han registrado 59,6 litros por metro cuadrado.

La vertiente atlántica está al 59,6% con 25.286 hectómetros cúbicos y la mediterránea, al 49,6% con 6.776.

En total, hay cuatro cuencas por encima del 70%: Guadalete-Barbate (74,6%); las Cuencas internas de Cataluña (73%); el Guadiana (71,8%) y las Cuencas internas del País Vasco (71,4%). Además, tres se encuentran por encima del 60%: el Guadalquivir (68,5%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (62,9%) y Tinto, Odiel y Piedras (61,1%).

Asimismo, cinco sobrepasan el 50%: el Cantábrico Occidental (55,9%); el Cantábrico Oriental (53,4%); el Tajo (52,6%); el Júcar (52%) y el Miño-Sil (51,7%). El resto son el Segura, que está al 48,5%; Galicia Costa al 46,8%; el Duero al 46,5%; y el Ebro al 44,9%.