Patxi López: "El PSOE es el único que ha puesto sobre la mesa un documento para trabajar por el Pacto Nacional del Agua"

Publicado 10/03/2018 16:59:44 CET

MURCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, ha visitado este sábado Cieza, donde ha participado en una asamblea abierta, y antes ha visitado el campo de la localidad con agricultores. En este encuentro, ha podido comprobar la situación de abandono de los pozos de sequía y ha reivindicado "soluciones inmediatas al Partido Popular, que sigue sin hacer nada, como hace en todos los asuntos".

"El único partido que ha puesto un documento encima de la mesa ha sido el PSOE. Un texto abierto para estudiar y trabajarlo de cara a alcanzar un gran pacto de Estado en materia de agua. Pero es cierto que necesitamos soluciones urgentes para los agricultores ciezanos que en seis semanas comenzarán a recolectar", ha defendido.

En este sentido, se ha pronunciado el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, que ha asegurado que "necesitamos medidas de carácter urgente y esas las tiene que plantear el Gobierno de la nación y el Gobierno regional, como ya reclamamos en la manifestación de Madrid".

"Nuestra diputada nacional María González ha presentado una Proposición No de Ley para que se compense a los productores de fruta de hueso afectados por las heladas del pasado mes de febrero, y que se adapten los seguros agrarios a las necesidades de los agricultores", ha añadido.

Por su parte, el alcalde socialista de Cieza, Pascual Lucas, ha asegurado que "los 22 pozos de sequía están completamente arrasados. Hemos visto uno de ellos, que está absolutamente desmantelado. Un recurso tan importante y tan necesario para la sequía que sufrimos y que no podemos disponer de ellos por culpa del Gobierno regional".

Patxi López ha asegurado que la actitud del Gobierno con el agua es la misma que con las pensiones o la educación, "no hacer absolutamente nada", y ha añadido que en el tema de las pensiones "se han limitado a decir a la gente que ahorre".

"Ahora se han echado los pensionistas a la calle para luchar por unas pensiones dignas y Mariano Rajoy es incapaz de dar respuesta. Nosotros nos hemos salido del pacto educativo porque no sirve de nada si no hay fondos para invertir. El recurso del PP es pedir a Bruselas que sigamos con la política de recortes, algo que los socialistas no vamos a tolerar", ha concluido Patxi López.