Pediatra Hospital Mesa del Castillo, a favor de que se penalice a padres que no vacunan y líderes movimientos antivacuna

La pediatra del Hospital Mesa del Castillo, Dolores Pérez, se ha mostrado crítica por el movimiento antivacuna que está tomando protagonismo en este último tiempo, hasta el punto de que considera que este asunto se debería legislar, así como "penalizar no solo a los padres que no inmunizan a sus hijos, sino a los líderes de los movimientos antivacunas que, de manera irresponsable y sin soportes científicos, generan miedo en la población, hasta conducirlos a no inmunizar a sus hijos".

De hecho, recuerda que ya Australia "lo está haciendo con incremento en impuestos y exclusión de beneficios que da el Estado a menores de 5 años".

Pérez, en una entrevista a Europa Press, resalta que la vacunación "es un logro muy importante para la salud pública y ha sido la clave para la erradicación de muchas enfermedades como la viruela y próximamente la polio".