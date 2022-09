Pedro Antonio Sánchez, sobre la construcción del auditorio: "nunca hubo un encargo al arquitecto"

El ex alcalde de Puerto Lumbreras y ex presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, comparece en el juicio por el denominado caso 'Auditorio'

MURCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, ha asegurado que "absolutamente nunca hubo un encargo" al arquitecto responsable de la construcción del auditorio del municipio ni alcanzó un acuerdo verbal con él. "Y, como nunca hubo un encargo, nunca hubo un contrato y, como nunca hubo un contrato, nunca hubo un pago", ha zanjado.

De hecho, ha afirmado que el arquitecto "no pudo tener ningún encargo ni información privilegiada" porque planteó una idea que "luego no se ejecutó". Así lo ha hecho saber el también ex presidente del Gobierno murciano durante su declaración en la primera sesión del juicio oral por el denominado caso 'Auditorio', que investiga presuntas irregularidades en la ejecución de esta infraestructura en Puerto Lumbreras cuando él era alcalde del municipio.

En la primera sesión del juicio que ha comenzado este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia bajo la presidencia del magistrado Juan del Olmo, Sánchez ha mostrado su intención en contestar a todas las preguntas que se le hagan por cualquiera de las partes excepto las de la acusación popular.

Ha recordado que conoció al arquitecto que finalmente ejecutó el proyecto en un evento cultural de Puerto Lumbreras, un certamen artístico. El arquitecto dijo a Sánchez que había que "apostar por hacer crecer la infraestructura" cultural y el entonces primer edil le dijo que estaba contemplado en su programa electoral. En ese momento, el arquitecto se ofreció a "dar ideas".

"A partir de ese momento, yo prácticamente no coincido con el arquitecto ni mantengo reuniones de trabajo con él", según Sánchez, quien explica que la siguiente noticia que tuvo al respecto fue a través del concejal de Obras, que fue el que se encargó de "cualquier tema relacionado con las competencias" de su cartera.

El Fiscal ha mostrado a continuación el anuario del año 2005 del propio Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en el que se afirma que el Consistorio había encargado un proyecto al arquitecto para la construcción de un teatro-auditorio.

"Si me permite, no hay ningún documento que acredite oficialmente que esto es así; y yo creo que las administraciones hablan a través de documentos oficiales", según Sánchez, quien ha indicado que el anuario es "publicidad". "No hay una factura que indique que esto lo paga el Consistorio ni está firmado por mí", ha destacado.

En este sentido, ha defendido que el anteproyecto fechado en 2006 y que obra en la causa es un documento presentado por el arquitecto "por iniciativa profesional e individual, sin que nadie se lo encargara".

El Fiscal ha señalado que no consta ningún sello oficial o instancia que acredite la entrada de este anteproyecto al Ayuntamiento, y desconoce cómo el alcalde accedió al mismo.

A este respecto, Sánchez ha señalado que la labor de un alcalde en el 99% de los casos es "adjuntar o remitir". "Yo, lo único que pongo ahí es mi firma de una forma ordinaria; pero yo ni me pongo a leer ese documento ni sé técnicamente lo que significa porque no es mi especialidad", ha subrayado. Para Sánchez era "una instancia más".

Así, Sánchez ha señalado que nunca fiscalizó la entrada de expedientes o documentos en el Ayuntamiento. "Yo no he visto una comunicación interior en 10 años de alcalde; en los ayuntamientos pequeños, las cosas van de una mesa a otra", según Sánchez, quien imagina que ese documento sería preparado por la Concejalía de Obras.

Al ser preguntado por si leía lo que tenía que remitir, Sánchez ha asegurado que no leyó ese documento "ni ninguno similar" porque su labor era "dar traslado a una labor que había realizado la Concejalía correspondiente".

INFORMES TÉCNICOS

El proceso en el que estaba trabajando el Ayuntamiento consistía comprar el suelo a través de un convenio urbanístico de cesión anticipada de terrenos de equipamiento. Al ser preguntado por los informes técnicos que acreditan esta gestión, Sánchez ha señalado que es algo que le llegó a través de la Concejalía de Obras.

Ha recordado que el Ayuntamiento pasó en tres años de gestionar un presupuesto de 5 o 6 millones de euros a 20 con el mismo personal, a pesar de que suponía "expedientes y trabajo". "Cada concejalía hacía lo que podía", ha señalado en referencia a la localización de los documentos técnicos acreditativos.

El Fiscal también ha esgrimido el anuario del Ayuntamiento del año 2006, en el que aparece Sánchez en una reunión con el arquitecto presentando el proyecto al entonces presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, con una recreación en la rambla de Nogalte.

"Nosotros nunca hemos negado que el arquitecto nos daba ideas", ha defendido Sánchez. "Pero la Comunidad nunca tuvo un documento que acreditara que la construcción se iba a hacer aquí", ha añadido. "Cuando nos conceden la subvención, es cuando el Ayuntamiento inicia el procedimiento de contratación y de encontrar el terreno porque, hasta ese momento, formaba parte del mundo de las ideas", ha zanjado.

En cuanto al informe técnico o jurídico que acredite que la aprobación del acuerdo era correcta, Sánchez se ha mostrado convencido de que "se hizo un trabajo por parte de los técnicos". "El informe no consta ni en ese, ni en ningún acuerdo porque allí, en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, eso no se hacía", según Sánchez. "La ley, que yo sepa, no pide los informes que usted indica", ha añadido.

"Yo no aprobaba las certificaciones", según el ex alcalde, quien ha dicho haberse enterado de lo que es una certificación en este proceso judicial, en el que está haciendo un "máster" al respecto. "Ya existen, según la ley, todos los controles internos que tiene una certificación", ha añadido.

CONCURSO

Al ser preguntado por el plazo de 15 días para la presentación de candidaturas al concurso a pesar de que el plazo ordinario eran 52 días, Sánchez ha afirmado que él no decidió el proceso, sino que lo hicieron en la Concejalía de Obras. "Yo no sé si 15 días es mucho o poco, pero se presentaron tres candidatos y era 2007, cuando había un 'boom' de actividad urbanística".

Sánchez también ha defendido que se cumplieron las normas de anonimato en la presentación de las ofertas y ha afirmado que, tras ganar el concurso, el arquitecto no le presentó el proyecto. "En mi mesa no está el registro y eso no depende de mí ni de ningún alcalde", ha advertido.

Sí que ha admitido que el concejal de Obras le dijo, con posterioridad, que había un problema por causas sobrevenidas debido a un estudio geotécnico que arrojaba datos que no se conocían y no servía lo que estaba proyectado. "Eso requería reformular la cimentación y la estructura", de forma que el director de obra tenía que presentar un "modificado", según el ex alcalde.

Finalmente, Sánchez ha asegurado que la obra "no está inacabada" sino que está "acabada según el modificado", de forma que "lo que está hecho corresponde de forma fidedigna a lo aprobado, que es dado por bueno por quien otorga la subvención".

Respecto a si era consciente de que la construcción estaba paralizada, ha afirmado que él no iba cada mañana a la obra. No obstante, ha valorado que el hecho de que existieran discrepancias entre el director de obra y los técnicos municipales es porque la fiscalización "estaba funcionando".

"A mí lo que me duele es que, después del trabajo que costó conseguir la subvención como esa, todavía no esté terminado porque la gente no trabaja con comodidad hasta que esto no se aclare", ha señalado.

La vista ha quedado suspendida hasta el 3 de octubre, cuando continuará con el interrogatorio al resto de acusados a partir de las 10.00 horas.