Pérez: "Este Equipo de Gobierno tenía perfectamente coordinado el dispositivo especial por lluvias"

Publicado 20/04/2019 17:01:31 CET

MURCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Pérez, ha respondido al candidato a la alcaldía por Podemos Equo, Ginés Ruiz Maciá, que "este Equipo de Gobierno tenía perfectamente establecido el dispositivo especial por lluvias y prueba de ello es que los incidentes han sido mínimos".

"De hecho, nos adelantamos ya que ya estaba organizado cuando la Aemet aún no había establecido alerta sino que solo era una aviso", ha añadido.

Así, Pérez ha recordado que "el jueves se informó a los medios de comunicación de la activación del dispositivo en el que han participado más de 100 policías y 80 bomberos, 45 operarios de parques y jardines, 136 operarios y 45 equipos de limpieza y un equipo de EMUASA".

La portavoz ha indicado que "somos un Equipo de Gobierno muy responsable y teníamos todo perfectamente coordinado, organizado y dispuesto para minimizar los efectos de la lluvia".

Pérez ha explicado que Maciá que "no se si sabrá que por culpa de gobierno socialista de la nación no se ha dado luz verde aún al interceptor de pluviales de la zona norte que daría solución a estos problemas. Nosotros trabajamos por conseguirlo pero desde que llegó Pedro Sánchez está paralizado. El proyecto está terminado desde el mes de julio pero que no han sido capaces de licitarlo en estos meses porque para el PSOE parece no ser una prioridad".

"La media anual según el informe sobre el año hidrológico de Aemet para la Región es de 276 litros por metro cuadrado y hoy han caído cerca de 100 en un día", ha finalizado explicando Pérez.