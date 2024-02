La plataforma 6F acudirá este viernes a la Delegación del Gobierno para pedir que "se legalice" la protesta del sábado

MURCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la plataforma 6F en la Región, que encabezó las protestas de los agricultores los pasados martes y miércoles, Diego Conesa, ha avanzado que este viernes por la mañana el colectivo que representa se trasladará a "todas las delegaciones del Gobierno de España", incluida la de Murcia, para solicitar que "se legalice" su protesta del próximo sábado.

"Se nos ha tachado de ilegales y nosotros somos tan europeos como los franceses, tan dignos agricultores como los franceses, como los belgas, como los holandeses o los alemanes", ha dicho Conesa, quien ha manifestado a Europa Press que la convocatoria de este viernes será "pacífica" y para ella no se movilizarán camiones.

Según Conesa, "la diferencia" entre los agricultores de otros países del ámbito comunitario que se han manifestado radica en que "nosotros no queremos romper nada".

Al hilo, ha reconocido que existe "algún caso puntual" entre las "3.000 personas o más" a las que representa en la Región de Murcia, porque no puede controlar "a todo el mundo" o que a alguien se le vaya "la pinza", porque, ha enfatizado, "cuando tú ves que tu familia se está arruinando, a veces se te va".

"Pero en términos generales llevamos a la gente muy controlada y aquí en Murcia, que es mi caso, disturbios hemos tenido muy pocos y hemos tenido un trato muy bueno con los GR de la Guardia Civil --efectivos encargados del orden público en grandes concentraciones de personas-- y los grupos de intervención especiales", ha indicado.

Conesa ha explicado que "si eso mañana sigue así, todo irá bien; y si no sigue así, el sábado nos lo vamos a pasar pipa".

"Nosotros vamos de niños buenos y queremos seguir yendo de niños buenos: si mañana nos montan la de Dios y reparten palos, se acaban los niños buenos; si no reparten palos y podemos como ciudadanos de bien defender nuestro derecho a manifestarnos como han hecho franceses, alemanes, belgas, holandeses, con la diferencia de que nosotros no tenemos intención de romper nada", ha apostillado.

A esto, el líder de la plataforma 6F ha añadido que "si a nosotros no nos calientan, nosotros no vamos a calentar el tema: vamos a intentar que la ciudadanía sepa lo que nos pasa y vamos a hacer fuerza, molestar un 'poquico', pero nosotros no vamos a joder a la gente, al contrario: queremos que la gente tenga su comida y su soberanía alimentaria" garantizada.

En la misma línea, Conesa ha vuelto a incidir en que a nivel regional "depende mucho de lo que pase" este viernes, porque "es una cosa de respeto mutuo".

Cabe recordar que la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia no ha recibido ninguna petición para llevar a cabo la movilización de este sábado, con lo que ésta no cuenta con la preceptiva autorización, según han confirmado desde la institución a preguntas de Europa Press.