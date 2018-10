Podemos considera que Murcia "se podría haber ahorrado" el viaje de López Miras en su reunión con Pedro Sánchez

Publicado 18/09/2018 19:15:17 CET

MURCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, considera que la visita del presidente regional, Fernando López Miras, a la Moncloa ha sido "una pérdida de tiempo y nos podríamos haber ahorrado el viaje".

"Si López Miras ya pintaba poco para el gobierno Rajoy, poco esperamos de sus visitas a Moncloa de aquí a final de legislatura, salvo el perfecto desempeño de su papel de plañidera que le servirá para poner excusas acerca de todo lo que ha sido incapaz de gestionar", lamenta.

Urralburu ha señalado que el gobierno del presidente López Miras "no tiene ningún peso, ni en la Región, ni en Madrid. Era servil con Rajoy y no esperamos nada de sus reuniones con Pedro Sánchez. Estamos ante un gobierno incapaz y cuestionado dentro y fuera de su partido. No tiene fuerza para ser reivindicativo".

El secretario general y portavoz parlamentario ha subrayado que el PP "lleva gobernando durante 23 años y los murcianos llevamos 23 años maltratados por los gobiernos autonómico y nacional. Han sido ya cuatro presidentes autonómicos y cuatro presidentes del gobierno y ninguno ha dado solución a los problemas que afectan a nuestro día a día. Sólo nos falta que empiecen a quitarle el polvo a los carteles del Agua para Todos".