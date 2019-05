Podemos solo ve posible un acuerdo con el PSOE, pero la decisión última la tendrán los inscritos

Publicado 11/05/2019 9:59:59 CET

El candidato de Podemos Equo a la Comunidad, Óscar Urralburu, ha dejado claro que su formación "tiene toda la autonomía política en los territorios para decidir su línea" pero, ha puntualizado, son los inscritos los que deciden "los acuerdos e investiduras, no lo acuerdan lo secretarios generales ni de Madrid ni de Murcia".

En este sentido y aunque ve muy difícil un acuerdo con Cs, porque "estamos en las antípodas ideológicas", si los inscritos están de acuerdo en ese pacto a tres bandas, "pues están de acuerdo", pero todo lo decidirán ellos, los inscritos de Podemos, ha zanjado en una entrevista a Europa Press.

Así, puntualiza que "en cualquiera de los escenarios y de sus formas, para entrar en gobierno o dar investidura, las propuestas después de un proceso de negociación las aprobarán los inscritos" de Podemos.

No obstante, confiesa que le extrañaría que estuvieran de acuerdo "sin un proyecto de cambio razonable, que entre dentro de nuestro proyecto político", ya que a los inscritos "hay que ofrecerle un acuerdo que sea de una política de cambio".

"No nos cerramos ni nos abrimos a un acuerdo con PSOE y Cs, tenemos un proyecto político y sabemos que para llevarlo adelante no vamos a poder hacerlo solos, estamos haciendo una apuesta clara porque en ese cambio político entre el PSOE", destaca.

En clave electoral, ha manifestado, en la Región "existe una apertura de una ventana de oportunidad que no se daba desde 1991, un bloque progresista que gane las elecciones".

Sobre VOX, ha matizado que su base electoral estaba en el PP, "era un alma del PP". El PP, a su juicio, "ha jugado después de cometer muchos errores, es el PP de la Gürtel, de la corrupción, que en la Región ha presentado como candidato a una persona que estaba siendo enjuiciada y tuvo que dimitir, que tiene cantidad de procesos judiciales y cargos condenados por corrupción que están en prisión; y ese partido, quizá, no ha gestionado bien estas cuestiones".

Habla de una "descomposición" del PP, que "no tiene claro qué hacer". "El modelo de crecimiento del PP ha llegado a su tope y no bajaremos del 16 por ciento del desempleo".

Frente a esta situación, Podemos propone explorar nuevas fórmulas de crecimiento que en Murcia "no las tiene ni VOX, ni Cs, ni el PP". Sobre Ciudadanos, considera que "quiere sustituir al PP para hacer lo mismo".

Un escenario que Podemos tiene que aprovechar para avanzar en un momento en el que el centro-derecha "está sumergido en su crisis de partidos".

Sobre los resultados que obtendrán en estas elecciones, asegura que el voto será "más pragmático y atenderá al trabajo realizado por las diferentes fuerzas políticas y lo que representamos". Asimismo, da por seguro que "estaremos en los gobiernos de muchos municipios", se presenta en 25, y que es factible conseguir entre cinco y seis diputados en la Asamblea Regional.

Para abordar y tomar las decisiones que hay que tomar "hay que ser valiente, sentarse delante de la patronal y decirle sí o sí que hay que subir los salarios", que es un problema "grave" el que hay en la Región sobre el que "se ha mentido".

PROGRAMA "FACTIBLE Y NO IMPROVISADO"

Urralburu lleva en su programa un total de 600 medidas, que se pueden aplicar a corto, medio y largo plazo y cuentan con recursos económicos para ello.

Y es que, ha defendido, es un programa "que no nos hemos sacado de la manga, ni es una improvisación, sino que es perfectamente factible, en el que llevamos trabajando cuatro años". Un programa que conocerá su cuantificación económica a comienzos de la próxima semana, ha avanzado.

Muchas de las medidas que en el mismo se contemplan las han propuesto los agentes sociales, autónomos, sindicatos, ONG, autónomos, la EAPN, expertos, empresarios, sindicatos, ecologistas y técnicos de las diferentes consejerías, entre otros.

Y es que, lamenta, "lo que no puede ser es que sigamos sin tomar decisiones que se tienen que tomar en Murcia y no se hacen" y para ello propone, en primer lugar, la reorganización de todo el presupuesto, "ya que es un auténtico disparate la gestión presupuestaria y hay un margen de mejora enorme que no se está ejecutando".

Junto a eso, Podemos exige un nuevo modelo fiscal y defiende recuperar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones hasta los 250.000 euros. "Hay 4.500 ricos en la Región, con enormes cantidades de dinero, y no tenemos por qué estar pagando sus infraestructuras y que no contribuyan", ha reprobado Urralburu, quien recuerda que dicho impuesto el expresidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, "lo mantuvo dos décadas y en España estuvo toda la democracia y nadie lo cuestionaba".

A medio plazo plantea "reactivar varios sectores estratégicos, como el energético, biotecnológico y logísticos que en un plazo de un año darían entre 5.000 y 10.000 empleos" y al Gobierno de la nación le demanda "un adelanto a cuenta de unos 200 millones de euros, antes de la aprobación del modelo de financiación autonómica, para poder compensar".

Un modelo racional y razonable es que defiende la formación morada, que a Murcia le supondría, de manera lineal, "unos ingresos sobrevenidos de entre 750 y 850 millones de euros"; medidas todas ellas, junto con impuestos verdes, con los que "se salvaría la precariedad presupuestaria que hay en la actualidad".

Urralburu también ha destacado la prioridad de "reordenar las prioridades sociales, porque lo que no puede ser es que después de 24 años las tasas de pobreza, exclusión social y precariedad sigan al mismo nivel". Apuesta por políticas de empleo relacionadas con los cuidados de personas dependientes, a los que destinaría más de 100 millones de euros.

En materia educativa propone una reforma del sistema y llegar 5 por ciento del PIB de inversión, "lo que supone alcanzar los 1.500 millones orientados a la mejora de la rentabilidad de la relación docente-alumno dentro del aula", dice Urralburu.

"Hay que reducir el número de alumnos por aula", ha señalado Urralburu, quien considera que con la misma inversión se consigue un rendimiento que es "exponencial", ya que es preocupante "el abandono educativo temprano en la ESO y el fracaso escolar al concluir la etapa obligatoria".