Podemos valora que "estamos en el buen camino a pesar de que no hay rigor en una encuesta de 87 personas"

Publicado 26/10/2018 10:09:03 CET

MURCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional de Podemos Andrés Pedreño, ha valorado que la formación esté "en el buen camino a pesar de que no hay rigor en una encuesta de 87 personas", en referencia a la última encuestas del CIS.

A su juicio, "se demuestra el escaso rigor que puede tener la encuesta regional puesto que subidas y bajadas de casi 10 puntos porcentuales en solo un mes no es serio".

Pedreño considera que "no se pueden extraer conclusiones regionales para una encuesta con una muestra pensada para el ámbito estatal. Las 87 encuestas que se hacen en Murcia no tienen significación estadística para el ámbito regional, puesto que la muestra es para el conjunto de España. Hacer una lectura regional de una encuesta con una muestra significativa en el ámbito estatal pero no en regional, solamente puede conducir a errores profundos".

"Si bien, si nos ceñimos a las tendencias que marca la última encuesta del CIS, mes tras mes, la cooperación entre fuerzas progresistas amplía mes tras mes el respaldo social", celebra.

Andrés Pedreño ha añadido que la gente de la Región "ven en la precariedad laboral y en el paro el principal problema de España. Lo que refleja que la recuperación económica no está llegando a la gente. Esos son los datos que deberían preocupar a los políticos cuando hablan del CIS".

Por ello, ha dicho el diputado de Podemos, "seguiremos trabajando para el millón y medio de personas de la Región, y por todos aquellos que ven cada día más cerca el cambio en Murcia. Las encuestas son foto fija pero muestran una tendencia de crecimiento y consolidación de Podemos a nivel estatal y regional".