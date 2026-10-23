El poeta valenciano José Iniesta presenta 'El alma por la boca' este lunes en el Café Zalacaín de Murcia

Archivo - El poeta José Iniesta - CEDIDA AUTOR - Archivo

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El poeta valenciano José Iniesta presenta este lunes, a partir de las 21.00 horas, su último poemario, 'El alma por la boca', en el ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios' que acoge el Café Zalacaín de Murcia.

José Iniesta (Valencia, 1962) tiene una extensa obra poética formada por 'Del tiempo y sus castigos' (Sagunto, 1985), 'Cinco poemas' (Sagunto, 1989), 'Arder en el cántico' (Renacimiento, 2008; Premio de Poesía Ciutat de València Vicente Gaos), 'Bajo el sol de mis días' (Algaida, 2010; Premio de Poesía Ciudad de Badajoz), 'Y tu vida de golpe' (Renacimiento, 2013), 'Las razones del viento' (Renacimiento, 2016) o 'El eje de la luz' (Renacimiento, 2017).

También 'Llegar a casa' (Renacimiento, 2019), 'La plenitud descalza' (Polibea, 2021), 'Cantar la vida' (Renacimiento, 2021; Premio de la Crítica Literaria Valenciana, 2022), la antología 'De fuegos y jazmines' (Olé Libros, 2023), 'Un tigre sin selva' (Renacimiento, 2024), 'Un montón de piedras' (La Garúa, 2025) y 'El alma por la boca' (Pre-Textos, 2026).

En este último poemario, José Iniesta hace gala de un amplio dominio del ritmo y la musicalidad. A través de la elaboración retórica cuidadosa, proyecta una voz refinada contra un fondo desgarrado y existencial.

Dividido en tres partes, 'Alejándome de mí', 'Entre el amor y la nada' y 'Maneras de ser el viento', 'El alma por la boca' es un libro sobrio que apuesta por la intensidad frente a la abundancia, de ahí que su fuerza no resida en el efecto de lo inmediato, sino en su resonancia, en cómo su verso se queda como un eco en el lector.