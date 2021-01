La Policía Local de Cartagena interpone 144 denuncias por incumplir las normas para prevenir los contagios

CARTAGENA (MURCIA), 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Cartagena han interpuesto este fin de semana un total de 144 denuncias por incumplimiento de la normativa vigente para reducir la curva de contagios por Covid-19, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Cabe destacar que la mayor parte de las sanciones se deben a incumplimientos de medidas con las que la ciudadanía lleva conviviendo desde hace meses, como son el uso obligatorio de mascarilla, el confinamiento perimetral o el toque de queda.

En concreto, por no llevar puesta la mascarilla se han interpuesto 39 denuncias, 32 por circular en vehículos personas no convivientes sin llevar la mascarilla, 13 por incumplimiento del confinamiento perimetral y 20 por saltarse el toque de queda.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Pedro Torralba, ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad. "Tenemos claro que esta situación se está haciendo demasiado larga, pero estamos en el peor pico de contagios que hemos tenido desde el inicio de la pandemia y no podemos relajarnos ahora", ha señalado.

"Las cifras de contagiados y de fallecidos no son una broma y las medidas que se han adoptado tampoco son un juego. Debemos ser responsables y hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar males mayores", ha afirmado.

En cuanto al resto, se ha sancionado a 31 personas por congregarse en grupos entre no convivientes, 3 por reunirse varios no convivientes en una vivienda particular y 6 a varios establecimientos que dieron servicio de hostelería en el local.

Además, durante el fin de semana la Policía Local instaló 52 controles en los que los agentes supervisaron 1.258 vehículos.