La Policía Nacional alerta sobre la estafa de la urgencia hospitalaria y ofrece consejos para prevenirla

Persona consulta un móvil - MATIAS CHIOFALO / EUROPA PRESS

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, ha alertado sobre la denominada estafa conocida como 'la falsa urgencia hospitalaria', en la que los delincuentes utilizan el engaño y la presión psicológica para conseguir dinero y objetos de valor de sus víctimas, en su mayoría personas de avanzada edad, haciéndoles creer que un familiar necesita una intervención urgente.

Los estafadores se hacen pasar por profesionales sanitarios y comunican una supuesta emergencia médica que requiere un pago inmediato para su tratamiento. Entonces, envían a una persona al domicilio para recoger el dinero y los objetos de valor, llegando incluso a pedirles que lo introduzcan en un paquete opaco y arrojarlo por la ventana o el balcón, han explicado desde la Policía Nacional.

CONSEJOS PARA EVITAR SER VÍCTIMA DE ESTE TIPO DE ESTAFAS

Desde la Policía Nacional se aconseja mantener la calma y no tomar decisiones precipitadas ya que los delincuentes utilizan el miedo y la presión psicológica para impedir que la víctima compruebe lo ocurrido. Por ello, resulta fundamental detenerse, verificar la información y no realizar ningún pago ni entregar objetos de valor.

Asimismo, recomienda contactar directamente con el familiar supuestamente afectado para comprobar la veracidad de la situación y desconfiar de las personas que soliciten dinero en efectivo o joyas para hacer frente a una supuesta intervención urgente, especialmente si aseguran que enviarán a alguien al domicilio para recogerlos.

Además, aconseja sospechar de las llamadas realizadas desde números ocultos, no facilitar información personal y establecer una pregunta o clave de seguridad compartida entre familiares y personas de confianza, cuya respuesta solo conozca ese círculo cercano.

En caso de ser víctima de un delito o sospechar de un posible intento de estafa, la Policía Nacional recomienda llamar inmediatamente al teléfono 091 o acudir a dependencias policiales para denunciar los hechos.

Si ya se ha entregado dinero o joyas, aconseja denunciar lo antes posible, aportar una descripción detallada de la persona que los recogió y facilitar cualquier información que pueda resultar útil para la investigación.