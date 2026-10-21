La Policía Nacional y el SEPE evitan un fraude de casi 180.000 euros en prestaciones por desempleo en Murcia

1127214.1.260.149.20261021101259 Agentes de la Policía Nacional y funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) comprueban la documentación de beneficiarios durante el dispositivo de control desarrollado en Murcia - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha evitado un perjuicio cercano a los 180.000 euros para las arcas públicas tras detectar diversas irregularidades y la obtención indebida de prestaciones por desempleo en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Murcia, mediante el uso de documentación falsa y suplantación de identidad.

El dispositivo conjunto entre agentes y funcionarios del organismo público surgió ante el incremento en el volumen de solicitudes registrado en la capital de la Región durante las últimas semanas, según ha informado el Cuerpo en un comunicado.

Con el objetivo de comprobar la licitud de los expedientes y verificar que las retribuciones se perciben conforme a la ley, los inspectores citaron de forma presencial a un total de 231 personas beneficiarias de estos subsidios, de las que solo comparecieron 90 usuarios, quienes recibieron información detallada sobre las obligaciones legales que exige la percepción de las ayudas.

Por el contrario, un total de 141 beneficiarios no acudió a la cita oficial, lo que ha derivado en la imposición de una sanción de un mes de suspensión de la prestación a 68 usuarios por la comisión de una infracción leve, medida que acarrea un ahorro de 56.446 euros.

Asimismo, las autoridades han procedido a la paralización de los cobros a otros 73 incomparecientes, lo que supone una minoración presupuestaria adicional de 43.347 euros.

De forma paralela, el dispositivo ha iniciado el procedimiento de extinción de derecho a otras 13 personas tras constatar que habían fijado su residencia o realizado un traslado al extranjero sin la correspondiente comunicación previa al SEPE, en incumplimiento de la normativa vigente.

La cancelación de estas prestaciones representa un ahorro estimado de 79.120 euros, lo que eleva el impacto global de la intervención a casi 180.000 euros.

La Policía Nacional ha avanzado que mantendrá esta línea de colaboración con el SEPE mediante la ejecución de nuevos operativos conjuntos en diversas localidades de la Región de Murcia durante las próximas fechas.