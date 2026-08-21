El pórtico monumental de los Huertos del Malecón volverá a ser la gran puerta de entrada a la Feria de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Murcia contará de nuevo con el monumental pórtico que da acceso a los Huertos del Malecón con motivo de la Feria de Murcia 2026. La estructura mantiene la recreación de la histórica fachada del Palacio de Codorníu e incorpora, como el pasado año, la ampliación con la reproducción del desaparecido convento de San Francisco, reforzando el carácter patrimonial e intentando restituir la visión arquitectónica del entorno.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha visitado el taller artístico Matiss, donde se ultiman los trabajos de este pórtico que volverá a dar la bienvenida a miles de murcianos y visitantes, han informado desde el consistorio.

Avilés ha destacado que "el pórtico se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la Feria de Murcia. Es la puerta de entrada a los Huertos del Malecón y una forma de dar la bienvenida poniendo en valor nuestra historia y nuestro patrimonio".

El edil ha señalado además que "queremos que quienes visiten la Feria encuentren también una oportunidad para redescubrir Murcia. Recuperar simbólicamente edificios tan emblemáticos como el Palacio de Codorníu o el convento de San Francisco es una manera de mantener viva la memoria de la ciudad y acercarla a las nuevas generaciones".