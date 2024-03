El Pozo Alimentación obtiene dos bronces en los premios de marketing alimentario Best!N Food

El jurado está integrado por profesionales de primera línea del sector de la comunicación, publicidad y marketing de la industria alimentaria



MURCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pozo Alimentación ha obtenido dos bronces en los premios de marketing alimentario Best!N Food, los únicos que se conceden en España para este sector y que están organizados por las revistas IPMARK Y DARetail, de la mano del Salón Alimentaria, según han informado fuentes del Grupo Fuertes en un comunicado.

El Pozo Alimentación ha conseguido dos de los premios en las categorías Best Packaging, el primero de ellos con el rebranding de la gama ElPozo 1954, desarrollado junto a la agencia Design Bridge and Partners. Y, en segundo lugar, en la categoría Best ESG, que destaca los valores corporativos en materia de sostenibilidad, labor social y buen gobierno de las compañías alimentarias, con la campaña 'El agradecimiento más tierno, de la gama ElPozo ExtraTiernos, de la mano de la agencia RK People.

En esta XXIII edición, el palmarés lo han formado 80 premios de un total de 257 acciones inscritas. El jurado de la edición 2024 de los Best!N Food está integrado por profesionales de primera línea del sector de la comunicación, publicidad y marketing de la industria alimentaria.

Los Best Awards tienen como objetivo difundir e incentivar la labor de agencias de marketing y publicidad en España, premiando el talento y la creatividad.