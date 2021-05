El PP acusa a Ribera de ser "el brazo armado" del Gobierno central para "acabar" con la Región de Murcia

MURCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP Francisco Bernabé ha acusado este viernes a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de ser "el brazo armado" del Gobierno central para "acabar" con la Región de Murcia a través de negativas relacionadas con el trasvase Tajo-Segura y la ejecución de infraestructuras "fundamentales" para esta comunidad autónoma destinadas a frenar las inundaciones en episodios de lluvias torrenciales.

Bernabé ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa de prensa celebrada en la sede regional de su partido en la que ha estado acompañado por los también senadores Violante Tomás y Juan María Vázquez; el secretario ejecutivo de Agua y Medio Ambiente del PP en la Región, Jesús Cano; la portavoz 'popular' en el Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, y el concejal Antonio Javier Navarro.

El dirigente del PP ha indicado que su grupo ha recibido tres respuestas negativas a tres preguntas formuladas al Ejecutivo de la Nación relacionadas con el inicio, durante el año en curso, de las obras en los principales cauces de ramblas de la Región de Murcia, que "son los que provocan las graves inundaciones cada vez que se producen lluvias torrenciales".

En concreto, las cuestiones planteadas por los senadores estaban relacionadas con el Colector Norte, en Murcia, y actuaciones en las ramblas del Campo de Cartagena que desembocan en el Mar Menor y las de la Cuenca del Guadalentín, "cuyas terribles consecuencias cada vez que se produce una DANA, y estamos a las puertas de una, son de todos conocidas".

MATERIALIZACIÓN DEL COLECTOR NORTE

Respecto al Colector Norte en la capital de la Región, el PP preguntó al Gobierno de la Nación si tenía previsto ejecutar esta obra en 2021 "con los 70.000 millones" que España recibirá de los fondos europeos. La respuesta, según ha detallado Bernabé, es que "se está realizando un minucioso estudio del proyecto para ver si cumple con la legalidad".

Al respecto, el senador del PP ha remarcado que el proyecto "está culminado, con todos los permisos favorables y solo para licitar".

La contestación del Ejecutivo añade que "habrá que realizar nuevas actuaciones administrativas y que finalizadas las mismas, habría que empezar a tramitar un nuevo convenio de colaboración con el Ayuntamiento para ver cómo se van a ejecutar esas obras".

Esto denota, a juicio de Bernabé, "una absoluta falta de interés" y una "total ausencia de voluntad política" para llevar adelante la ejecución de esta obra, sobre la que se demuestra que no hay "ni el más mínimo asomo de sacarla adelante".

En este sentido, el concejal en Murcia Antonio Javier Navarro ha explicado que el Colector Norte es una instalación "fundamental" para evitar inundaciones y daños materiales ante episodios de fuertes lluvias como se prevé ocurrirá el próximo domingo.

"Es una infraestructura clave para el municipio, una obra de interés general cuyo proyecto y evaluación ambiental fueron aprobados, y así se dejó al Gobierno socialista. A partir de ahí un retraso tras otro", ha apostillado Navarro, quien ha exigido la licitación y ejecución "de modo inmediato" de esta obra cuya viabilidad técnica y análisis coste-beneficio "están justificados".

RAMBLAS DEL CAMPO DE CARTAGENA

En relación con las actuaciones en el Campo de Cartagena, Bernabé ha indicado que la pregunta formulada se centraba en si hay prevista alguna actuación de las incluidas en el Plan de Vertido Cero con cargo a los fondos europeos. Ante esto, el Ejecutivo nacional ha respondido que "se van a iniciar acciones en la rambla de la sierra minera de Cartagena y La Unión", las cuales, para Bernabé, "son bienvenidas".

"Pero no hay ni la más mínima palabra referente a las restantes ramblas que, surgiendo la mayoría de ellas en la Sierra de Carrascoy, atraviesan el Campo de Cartagena y desembocan en el Mar Menor, causando los gravísimos problemas de inundaciones que arrasan nuestro ecosistema marino cada vez que llueve de forma torrencial, dejando de esta forma una vez más al Mar Menor en vilo y con la soga permanentemente en el cuello en caso de que se produjera una nueva masiva entrada de agua dulce", ha apostillado.

CUENCA DEL GUADALENTÍN

Bernabé también ha hecho referencia a la pregunta formulada por el PP sobre las actuaciones previstas en la Cuenca del Guadalentín y, en concreto, respecto a las ramblas de Viznaga, Nogalte, Las Moreras, Lébor, Béjar, El Puntarrón y La Torrecilla.

Sobre ellas, el Ejecutivo central ha indicado que las de La Torrecilla, Béjar y Nogalte "se están redactando los proyectos", no teniendo, por tanto, previsión de licitarlas en 2020. No obstante, para los 'populares', "lo peor es el silencio sobre las cinco restantes, sobre las que no se dice la más mínima palabra", con lo que "solo podemos entender que no hay ni un solo trámite administrativo en marcha".

"AVISADOS QUEDAN LOS SOCIALISTAS"

Tras ello, el senador del PP ha denunciado "el intento de Sánchez de ahogar una vez más a nuestra comunidad autónoma, ya sea por asfixia, impidiendo que lleguen los caudales de agua del Tajo, ya sea por inundación, impidiendo que se ejecuten las obras en las ramblas que iban a impedir que se produjeran esos terribles daños".

Al hilo, Bernabé ha manifestado que el objetivo de esas obras es impedir las inundaciones, así como "generar nuevos recursos hídricos en un momento en el que estamos necesitados en los mismos". "Todas las actuaciones en ramblas conllevan la construcción de presas que van a provocar los suficientes almacenamientos de agua potable para generar unos caudales muy necesarios para nuestra agricultura", ha matizado.

Por todo ello, ha avanzado que el próximo lunes el PP estará "junto a nuestros agricultores" en Madrid, para decirle a la ministra Ribera "que estamos ya hartos de que se haya convertido en brazo armado para acabar con la Región de Murcia, liquidando el trasvase del tajo, destrozando el Mar Menor, sepultando la Bahía de Portmán y ahora negando esas obras tan necesarias en nuestras ramblas".

"Avisados quedan los socialistas; no se lo vamos a permitir porque con la Región de Murcia y su futuro no se juega", ha recalcado.

"EL MINISTERIO DEL MIEDO"

Por su parte, el responsable de Agua del PP en la Región, Jesús Cano, ha criticado la "inacción y castigo sistemático y patente" de la ministra Ribera en lo que respecta a la Región de Murcia. "Cada vez que esta buena señora tiene en sus manos un tema que incumbe a la Región de Murcia 'peligro y castigo'; parece esto el ministerio del miedo", ha dicho Cano.

A su juicio, cuando se trata de impulsar actuaciones para proteger el Mar Menor Ribera "ni está ni se le espera". "Quizás tengamos que esperar a 2050; quizás estas infraestructuras tan demandadas entren en el proyecto estrella del Gobierno de Sánchez", ha dicho, tras advertir de que "para lo que sí hay prisa es para recortar, cercenar y cerrar el trasvase Tajo-Segura, que fue una de las promesas de Sánchez y parece que la va a cumplir".

A esto, ha apuntado que, según Ribera, "los hachazos al Tajo-Segura son para hacer un uso mucho más inteligente de recursos", dando una alternativa "para echarse a temblar", como es "más agua desalada" y "más agua reutilizada", cuando en Murcia "estamos rozando el 100%", por lo que, ha precisado, "quizás estaría bien que esto lo aconsejara en Castilla-La Mancha".

"Esta ministra debería ser consciente de que su obligación pasa por garantizar el acceso al agua de calidad y a un precio razonable y para siempre, y por reunirse y tomar decisiones desde el consenso con todas las partes afectadas, no solo con una, como hace".

Por último, Cano ha instado al secretario general del PSRM, Diego Conesa, a que "dé de una vez por todas un golpe encima de la mesa" y se una "al frente levantino en defensa del Tajo-Segura", tras lo que ha criticado la ausencia del líder de los socialistas murcianos en las movilizaciones del pasado sábado.