El PP afirma que el PSOE "no debería cortar la cinta de la inauguración" del aeropuerto por "coherencia"

Publicado 14/01/2019 11:36:22 CET

Patricia Fernández valora que "la Región de Murcia embarca en un vuelo de éxito llamado Corvera"

MURCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria regional de Política Autonómica del PP regional, Patricia Fernández, se ha preguntado si el PSOE asistirá este martes a la inauguración del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, y ha considerado que "no debería hacerlo" por "coherencia". En caso de asistir al corte de la cinta, ha reprochado que los socialistas "estarían actuando de forma hipócrita, políticamente hablando, porque no se debe apoyar algo en lo que no se cree".

En una rueda de prensa, Fernández ha valorado que el Aeropuerto es "una apuesta decidida" del Gobierno del PP, que "siempre ha creído en el proyecto y ha trabajado para que su apertura sea mañana una realidad".

Todo ello, "a pesar de haber sido un largo camino", según Fernández, quien ha puesto el acento en las "piedras" que el "tripartito" formado por PSOE, Podemos y Ciudadanos "han puesto en el camino", ya que "nunca han apostado por que la Región disfrutara de esta infraestructura de primer nivel".

A día de hoy, ha insistido, el PP ha sido "el único que ha apostado por que la Región cuente con un Aeropuerto Internacional, un proyecto apoyado por las principales organizaciones empresariales y por la sociedad civil, que celebran su apertura".

"TODO A PUNTO PARA LA APERTURA"

"Todo a punto para la apertura del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia en un día que será histórico para la Región", ha dicho la vicesecretaria de Política Autonómica del PPRM, quien ha afirmado que "la Región de Murcia embarca a partir de este viernes en un vuelo de éxito llamado Corvera".

"El aeropuerto situará a la Región de Murcia en el lugar que le corresponde", ha asegurado Fernández para remarcar que "se trata de la infraestructura más demandada por el tejido empresarial y mañana, con su apertura, se dará el pistoletazo de salida a la puesta en marcha de la infraestructura aeroportuaria que mantendrá a la Región mejor conectada".

Asimismo, se ha referido al aeropuerto como "una herramienta vital para el desarrollo y la competitividad de la Región de Murcia", y ha insistido, que será a partir de su inauguración "se inicia una nueva etapa de generación de empleo, crecimiento económico y generación de oportunidades para todos los murcianos y una infraestructura que servirá para ampliar nuevos mercados".

"El Aeropuerto Internacional Juan de la Cierva es un instrumento clave para el presente y el futuro del millón y medio de murcianos, para mejorar sus vidas, adaptado a dar respuesta a sus necesidades, que operará las 24 horas del día durante los 365 días del año y competitivo con los mejores aeropuertos del mundo", ha enfatizado.

RENTABILIDAD, IMPACTO ECONÓMICO Y DESTINOS

Durante su intervención, Fernández ha hecho referencia a la rentabilidad de la instalación aeroportuaria, de la que ha dicho "es incuestionable", ya que "alcanzará el millón de pasajeros en su primer año de puesta en servicio y tiene capacidad para alcanzar los 5 millones de pasajeros".

En cuanto la previsión del impacto económico del nuevo aeropuerto, Fernández ha detallado que "supondrá 900 millones de euros para la economía regional en los próximos 15 años, según un estudio elaborado por el Colegio de Economistas, lo que supone 3 puntos del PIB; y se generarán más de 19.000 empleos".

"En 2019 vamos a batir el récord del número de visitantes de la Región de Murcia, más de 6 millones, y a esto va a favorecer el aeropuerto y los 12 nuevos establecimientos hoteleros de la Región de Murcia, con 2.000 nuevas plazas hoteleras", ha precisado.

A partir del 15 de enero, el aeropuerto enlazará con 12 destinos de 3 países (Reino Unido, Irlanda y Bélgica) y en verano aumentará los vuelos a otras ciudades de España y de Europa, "ya hay 8 vuelos confirmados" ha explicado Fernández quien ha detallado el aumento de la oferta vuelos en la Región porque se abrirá el mercado con los países nórdicos con 4 vuelos a Noruega y recuperamos los vuelos en España".

"La Región será imparable en destinos del nuevo aeropuerto", ha finalizado Fernández, quien ha señalado que el Aeropuerto es capaz de asumir hasta 40 operaciones semanales. "Esto es solo el inicio, porque son cifras a fecha de hoy, pero se sigue trabajando para aumentar la oferta", ha concluido.

Al ser preguntada por el pago de las expropiaciones a los propietarios de los terrenos en los que se construyó el Aeropuerto, Fernández ha recordado que es un tema que se abordó en la propia Asamblea Regional.

"Prácticamente todos los propietarios e han ido al terreno judicial y, según van llegando las sentencias, la Consejería de Fomento está haciendo frente al pago de las mismas", según Fernández, quien ha destacado que, aproximadamente, más del 60 por ciento de las indemnizaciones ya han sido abonado a sus propietarios.