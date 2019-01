PP califica de "engaño" los PGE y lamenta que "cada murciano tenga que pagar 300 euros más de impuestos anuales"

Publicado 16/01/2019 12:25:35 CET

Borrego critica que se dejen desatendidas reivindicaciones como la dotación para el Plan de Vertido Cero al Mar Menor

MURCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Isabel Borrego, ha calificado de "engaño" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de Pedro Sánchez, porque, a su parecer, "son los menos creíbles y más ficticios y los que más impuestos suben a los españoles y a los murcianos; unas cuentas que confirman la falta de proyecto del PSOE con la Región de Murcia y con España, y donde cada murciano tendrá que desembolsar 300 euros anuales más en impuestos".

Así de tajante se ha mostrado la diputada este miércoles en rueda de prensa, acompañada del resto de diputados nacionales por Murcia para hacer una valoración de los presupuestos presentados esta semana por el PSOE en la Cámara Baja.

Según la diputada, "no son unos buenos Presupuestos para garantizar el objetivo de crecimiento y de empleo, ni siquiera para mejorar la cohesión territorial y social del país", ha enfatizado Borrego, y es que "son unas cuentas ideadas para comprar el voto de los que garantizaron la moción de censura de Pedro Sánchez para que siga unos días más en La Moncloa", afirmación avalada "por los editoriales de la mayoría de los medios de comunicación".

Son los presupuestos "comprados" por los nacionalistas, separatistas y por la extrema izquierda, además, con la coyuntura económica actual del país, "los organismos internacionales no ven con buenos ojos que España no haga un esfuerzo claro en el control del déficit público teniendo una deuda cercana al cien por cien del PIB" y ha añadido "una deuda tan alta y un déficit no controlado lleva a dejar un país peor a las generaciones futuras".

En clave regional, Isabel Borrego, ha contrapuesto el Proyecto de Ley de PGE 2018 que recogía inversiones para Murcia por un importe de 343 millones de euros y una previsión plurianual para 2019 de 988 millones con el de 2019 del PSOE de Sánchez que recoge solamente 372 millones para 2019, "esto supone únicamente un 37 por ciento de lo previsto por el Gobierno anterior del PP".

En materia de agua, inversiones iniciadas todas ellas con el Ejecutivo del PP, "se trasladan a la ciudadanía como logros del actual gobierno pero "echamos en falta en este presupuesto la dotación necesaria para acometer el Plan de Vertido Cero al Mar Menor".

En este punto, ha criticado que el Gobierno socialista haya disminuido en un 90 por ciento el presupuesto para la ampliación de las desaladoras de Valdelentisco y Águilas, "inversiones a las que han dejado con 500.000 euros contemplados en las cuentas actuales cuando el Presupuesto de 2018 recogía casi 6 millones de euros para la primera y cuatro millones y medio para la planta desalinizadora de Águilas".

Desde que el PSOE llegó al Gobierno "solo han sido capaces de ejecutar un 47 por ciento en inversiones en la Región de Murcia", ha dicho la diputada nacional del PP quien ha puesto el acento en partidas que no han ejecutado u otras, proyectos plurianuales que han rebajado de forma ostensible".

Con estos presupuestos "la Región de Murcia ve como es una de las Comunidades Autónomas que más Fondos de Compensación pierde" ha dicho Isabel Borrego para explicar que "no podemos olvidar que estos fondos se destinan a financiar inversiones".

"Es un presupuesto desmenuzado pero no ejecutado", ha dicho Borrego para aclarar que el proyecto del Yacimiento de San Esteban debía haberse sacado a concurso el pasado año y no se hizo "por lo que pedimos la máxima celeridad, eficacia y eficiencia para que pueda ejecutarse".

La portavoz adjunta del PP ha echado en falta en el presupuesto nacional el proyecto del interceptor de pluviales de la zona norte de la ciudad de Murcia, todo está listo para poder abordar esta obra, "la gran olvidada por los PGE del Ejecutivo del PSOE".

Según ha desgranado en el presupuesto territorializado "no contempla la condonación de los intereses de las subvenciones de los afectados por el terremoto de Lorca como ha solicitado el GPP, presentado una Proposición de Ley en el Congreso, y no se incrementa el presupuesto para el desarrollo rural de nuestros ganaderos y agricultores".

"LA POLÍTICA CORTOPLACISTA DEL PSOE COMPROMETE EL FUTURO DE ESPAÑA"

Para la parlamentaria nacional del PP, "el PSOE de Sánchez trabaja con una política cortoplacista que solo vive ganando aguantar un día más en Moncloa aunque eso comprometa el futuro del conjunto de los españoles".

Al respecto, ha explicado lo que de cierto contempla el presupuesto "la subida de impuestos y cotizaciones sociales, que ya en gran parte está en vigor, y una parte que tiene menos credibilidad que el CIS de Tezanos que es el gasto público y el cumplimiento del déficit, que no es creíble porque los ingresos están hinchados y la inversión va a ser menor y sin embargo los gastos corrientes van a crecer".

Isabel Borrego ha recordado que "se trata de unos presupuestos que ya Bruselas advirtió que no eran reales ni creíbles, que recogen la mayor subida de impuestos desde hace siete años empezando por el diésel, por lo que ha criticado que "presenten con triunfalismo estas cuentas a los españoles". "Son injustos y antisociales", ha enfatizado.

La subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, ha dicho Isabel Borrego es "otra guerra declarada a los estudiantes universitarios y de formación profesional" para reprochar al PSOE que están dispuestos a todo por mantener en el sillón a Pedro Sánchez, "inventan ingresos por valor de 5.000 millones provenientes del IVA del mes trece". En este punto, la parlamentaria nacional del PP ha hecho un inciso para indicar que "no sabemos que nombre le van a poner a este mes".

Para el PP "estas cuentas nada creíbles son el pago de la factura a los secesionistas y a la extrema izquierda liderada por Podemos" sino, ha remarcado "como se explica que se dispare en Cataluña la inversión en un 66 por ciento".

Al respecto ha recordado que "estos presupuestos se han negociado en la cárcel" y ha añadido que "esta semana seremos testigos de nuevas concesiones tras la negociación anunciada por la vicepresidenta socialista Carmen Calvo para esta semana"

No hay duda, ha remarcado Borrego que "estamos regresando a los momentos más duros de Zapatero, más impuestos, más déficit, menos empleo, menos riqueza y más gasto injustificado. Aquí ha hecho referencia expresa al Plan E".

Para la portavoz adjunta del PP en el Congreso se trata de unas cuentas puramente electoralistas y con un tinte publicitario claro, ya que aumentan de manera extraordinarias las partidas del CIS y RTVE, dos organismos manipulados".

Por tanto, ha vuelto a remarcar, "no son creíbles", porque ha preguntado "¿dónde están los proyectos para los que presentó el PSOE multitud de enmiendas?". Por ello ha concluido afirmando que si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado y Sánchez continua de inquilino en la Moncloa "los españoles y los murcianos deben preparar los bolsillos para pagar la juerga del Falcon, el alquiler de la Moncloa y los pactos ocultos en las prisiones con los secesionistas".