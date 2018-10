PP y Cs quieren retrasar a octubre el debate de la ley de aceleración para solventar reticencias

Publicado 18/09/2018 14:07:18 CET

CARTAGENA (MURCIA), 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

PP y Cs han llegado a un acuerdo para retrasar a octubre el debate de la ley de Aceleración Empresarial a fin de dar a PSOE y Podemos "más tiempo" para enmendar la propuesta y solventar las reticencias que ha suscitado la norma.

Así lo han manifestado tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Manuel Martínez, y el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez. En palabras del 'popular', ambos grupos han llegado a la conclusión de que "es necesario ampliar" el plazo de enmiendas a la ley, por lo que eso desplazaría las fechas de su aprobación definitiva del 27 de septiembre al 18 de octubre.

"Queremos dar más plazo a la oposición para que pueda enmendar, alegar y corregir aquellas cosas que entienden que tienen que corregir y que es necesario realizar aclaraciones sobre el informe emitido por los servicios jurídicos", ha explicado Martínez.

El portavoz de Ciudadanos también ha manifestado la importancia de que la ley "sea atractiva" respetando la legislación medioambiental, urbanística y sectorial, "una ley de tanta enjundia se merece un plazo más largo para que los grupos puedan preparar sus enmiendas", ha añadido.

No obstante, PSOE y Podemos no se han mostrado a favor de ampliar el debate. Desde el PP critican que "quieren forzar un debate mañana, lo que parece es que no quieren que simplifiquemos los trámites y reduzcamos las cargas burocráticas sobre nuestros empresarios".

Por parte de Podemos, su portavoz, Óscar Urralburu ha reiterado que esta ley "es un error político, administrativo y jurídico, como dicen los servicios jurídicos". Su grupo ha manifestado su voluntad a que el debate sea este jueves, como estaba programado, "no es posible que quien dicte el futuro de las condiciones ambientales o derechos de los consumidores sea la patronal, hace falta un debate más amplio".

Desde el PSOE, Joaquín López, por su parte ha asegurado que al PP y a Ciudadanos "les ha entrado el miedo" y han aplazado el debate de la ley de aceleración empresarial para finales de octubre. "Se trata de una ley inconstitucional y aberrante, porque contraviene todo el ordenamiento jurídico. Les ha faltado contravenir las disposiciones de la Unión Europea", ha señalado. López ha afirmado que el Partido Popular y Ciudadanos deben retirar la ley de aceleración empresarial porque está basada en intereses privados y atenta contra el interés general de la Región de Murcia.

Según López, el PP y Ciudadanos saben que la letrada secretaria general de la Asamblea Regional ha planteado un informe jurídicamente muy solvente, en el que se ha determinado que esa ley es para intereses económicos "y lo que deberían hacer es retirarla".